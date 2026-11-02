Strašna istina o smrti Lajke, prvog psa koji je odletio u svemir: Jeziv zahtjev političara koji se krio od javnosti

Na današnji dan 3. novembra 1957. godine, SSSR je lansirao vještački satelit Sputnjik 2 sa psom Lajkom, a mnogi ne znaju kakvu je groznu sudbinu zapravo imala.

Izvor: Profimedia

Krajem pedesetih godina prošlog vijeka, dok su oči svjetskih sila bile uperene ka zvjezdama u jeku Hladnog rata, jedno napušteno štene lutalo je ledenim ulicama Moskve, nesvjesno da će uskoro promijeniti istoriju čovječanstva. Zvala se Lajka.

Bila je tiha, strpljiva i nježna, izabrana da ponese teret podviga koji nijedno živo biće prije nje nije iskusilo. Lajkino lansiranje u orbitu na brodu "Sputnjik 2" označilo je osvajanje novih granica za nauku, ali je istovremeno ostalo upamćeno kao duboka priča o bezuslovnoj odanosti, surovosti ljudskih ambicija i cijeni koja je plaćena na putu ka svemiru.

Let je trebalo da testira bezbjednost svemirskog putovanja za ljude, ali je to bila zagarantovana samoubilačka misija za psa, pošto tehnologija nije napredovala toliko daleko do povratka.

Protesti širom svijeta zbog Lajke

​​Inače, misija je kasnije bila još jedan u nizu državnih udara za Sovjetski Savez, koji je tada bio vodeći u istraživanju svemira dok su Sjedinjene Države zaostajale. Protesti širom svijeta su bili toliki da je u Moskvi čak i podignut spomenik u čast ovom hrabrom psu.

Interesantno je da je kasnije i veliki broj ljubimaca dobilo ime upravo po Lajki koja se, nažalost, nikada nije vratila iz svemira i umrla je u svemiru ubrzo nakon lansiranja.

Jeziva istina o smrti psa

Iako su ruske vlasti rekle da je preživjela šest dana u orbiti i da je eutanazirana prije nego što joj je ponestalo kiseonika, ono što se zaista dogodilo je da je mala astronautkinja umrla nekoliko sati nakon poletanja zbog viška toplote i dehidracije. To se dogodilo jer je brod kojim je putovala prešao 40ºC zbog nedostatka dovoljne zaštite od sunčevog zračenja.

Sputnjik II se raspao u atmosferi 14. aprila 1958. nad Antilskim ostrvima, iako je njegov jedini putnik preminuo pet mjeseci ranije.

Tragedija je mogla da se izbjegne

Prema prvobitnom planu, Lajka je trebalo da bezbjedno sleti na Zemlju. Sovjeti su se hvalili da će ona imati sve potrebno za opstanak i da će se živa vratiti kući, međutim, ove planove je pokvario generalni sekretar Komunističke partije, Nikita Hruščov. On je Lajkino putovanje video kao dio propagande i želio je da sve bude tempirano do savršenstva, tražeći da se Sputnjik 2 lansira na 40. godišnjicu Boljševičke revolucije. Naučnicima je naređeno da požure sa poslom i prvobitni planovi su pali u vodu.Njima je preostalo samo četiri nedelje da naprave prvu svemirsku letjelicu koja će imati mogućnost da povede živo biće u Svemir. To je bilo dovoljno vremena da se letjelica napravi, ali naučnici nisu stigli da je opreme za siguran povratak na Zemlju. Svi običaji koji su razvijeni u raketnoj tehnologiji su izbačeni, a "Sputnjik 2" je stvoren bez idejnog rešenja.