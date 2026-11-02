Mnogi drže ove namirnice u vratima frižidera, a baš tu ne bi trebalo da stoje: Pravite više štete nego koristi

Pregrade na vratima frižidera nisu najbolje mjesto za sve namirnice. Mlijeko i jaja zahtijevaju stabilniju temperaturu, a evo kako pravilno da rasporedite hranu da bi duže ostala svježa.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Kada slažemo namirnice u frižider, uglavnom razmišljamo o tome kako da što bolje iskoristimo prostor. Zato u pregrade na vratima stavljamo sve ono što nam je pri ruci, kao što su mlijeko, jaja, puter, razne sosove, sokove i druge proizvode koje često koristimo. Međutim, ono što mnogi ne znaju jeste da vrata frižidera nisu podjednako hladna kao njegova unutrašnjost i da upravo zbog toga neke namirnice ne bi trebalo tu da čuvate.

Iako proizvođači frižidera često predviđaju posebne pregrade za jaja i flaše, to ne znači da su one najbolje mjesto za sve namirnice. Vrata su dio uređaja koji je najviše izložen spoljašnjoj temperaturi. Svaki put kada ih otvorimo, topao vazduh ulazi u frižider, a temperatura u ovom delu se menja mnogo češće nego na unutrašnjim policama.

Mleko i jaja ne bi trebalo da stoje u vratima frižidera

Među namirnicama koje bi trebalo da premjestite na unutrašnje police svakako su mlijeko i jaja. Obe namirnice zahtijevaju pravilno čuvanje na niskoj temperaturi, a česte temperaturne promjene mogu da utiču na njihovu svježinu i bezbijednost.

Mlijeko je najbolje da držite na srednjoj ili donjoj polici, gdje je temperatura stabilnija. Mnogi ga stavljaju u vrata jer im je tako lakše da ga izvade kada spremaju kafu ili doručak, ali upravo često otvaranje frižidera može da dovede do toga da mlijeko bude izloženo višim temperaturama. To može da ubrza njegovo kvarenje, naročito ako se frižider često otvara ili je prostorija topla.

Slična situacija je i sa jajima. Iako veliki broj frižidera ima posebne plastične držače za njih na vratima, preporuka je da se čuvaju na unutrašnjoj polici, u originalnoj kartonskoj ambalaži. Ona ih štiti od lomljenja, upijanja mirisa drugih namirnica i nepotrebnog izlaganja promjenama temperature. Važno je i da se jaja ne peru prije odlaganja u frižider, jer se na taj način može da se ukloni njihova prirodna zaštitna površina.

A gdje da stavite puter, sir i meso?

Nisu samo mlijeko i jaja namirnice kod kojih treba da vodite računa o mjestu odlaganja. I drugi proizvodi zahtijevaju određene uslove kako bi što duže ostali svježi. Puter može da se drži u vratima frižidera tokom kraćeg perioda, ali je za duže čuvanje bolje da odaberete hladniju unutrašnju policu. Tvrdi sirevi mogu da se čuvaju u odgovarajućoj ambalaži ili posudi na srednjoj polici, dok mekši sirevi zahtijevaju posebno pažljivo čuvanje i poštovanje uputstava sa pakovanja.

Posebnu pažnju treba da obratite na sirovo meso i ribu. Njih je najbolje da držite na najnižoj polici frižidera, u dobro zatvorenim posudama, kako tečnost iz sirovih namirnica ne bi kapala na drugu hranu. Ovo je važno zbog sprečavanja unakrsne kontaminacije, odnosno prenošenja mikroorganizama sa jedne namirnice na drugu.

Voće i povrće uglavnom imaju svoje posebne fioke u donjem dijelu frižidera. One su osmišljene tako da pomognu u očuvanju odgovarajuće vlažnosti, što je važno da bi ove namirnice duže zadržale svježinu. Ipak, nije dobro da čuvate baš sve vrste voća i povrća zajedno, jer pojedine vrste, poput jabuka i banana, oslobađaju etilen koji može da ubrza sazrijevanje drugih plodova.

Šta je onda najbolje da držite u vratima frižidera?

To ne znači da pregrade na vratima treba da ostanu prazne. One su sasvim dobre za namirnice koje su manje osjetljive na temperaturne promene i koje se obično ne kvare tako brzo. Tu možete da držite kečap, senf, majonez, industrijske sosove, džemove, marmelade, kisele krastavčiće i druge proizvode u teglama, pod uslovom da na njihovoj deklaraciji piše da se nakon otvaranja čuvaju u frižideru. Flaširana voda i sokovi takođe mogu da zauzmu ove pregrade.

Ipak, treba imati na umu da ni svi sosovi nisu isti. Na primer, domaći prelivi, svježe pripremljeni umaci i proizvodi koji sadrže mliječne sastojke zahtijevaju hladnije i stabilnije mjesto. Zato je uvijek najbolje da pročitate uputstvo na ambalaži.

Koliko zapravo treba da bude hladno u frižideru?

Još jedna česta greška u domaćinstvima jeste podešavanje previsoke temperature. Prema preporukama američke Uprave za hranu i lekove (FDA), frižider bi trebalo da održava temperaturu od četiri stepena Celzijusa ili nižu. Zamrzivač bi, sa druge strane, trebalo da bude podešen na minus 18 stepeni.

Ako niste sigurni koliko je zaista hladno u vašem frižideru, najjednostavnije rešenje je da nabavite poseban termometar za frižider. Podešavanje temperature samo na osnovu brojeva na regulatoru nije uvijek pouzdano, jer stvarna temperatura može da se razlikuje od uređaja do uređaja. Važno je i da frižider ne bude pretrpan, jer vazduh mora slobodno da cirkuliše između namirnica. Takođe, ne bi trebalo da ostavljate kuvanu hranu dugo na sobnoj temperaturi, već je najbolje da je stavite u frižider u roku od dva sata od pripreme, u plitkim, zatvorenim posudama.

(MONDO)