"Mislila sam da je šlog": Tanja se 30 godina bori protiv migrene, prestala je da radi i sanja jutro bez bola

Tanja Egeljić je u emisiji "Uranak" objasnila kako izgleda život osobe koja pati od hronične migrene.

Izvor: K1 prinscreen

Migrena nije samo jaka glavobolja, već neurološka bolest koja kod pojedinih ljudi može ozbiljno da naruši svakodnevno funkcionisanje. Ipak, zbog toga što se simptomi često ne vide spolja, osobe koje žive sa migrenom neretko se suočavaju i sa nerazumevanjem okoline.

Tanja Egeljić, pacijentkinja i članica Migrena asocijacije Srbije, gotovo tri decenije živi sa ovom bolešću, a prvi težak napad doživela je nakon porođaja, kada je zbog intenziteta simptoma pomislila da doživljava moždani udar. U emisiji "Uranak" na televiziji K1 govorila je o godinama provedenim sa učestalim i iscrpljujućim napadima, ali i o tome kako je migrena uticala na njen posao, porodicu i život.

"Posle porođaja sam doživela jedan jak napad migrene. Nisam znala šta je. Mislila sam da je možda moždani udar, da je neki šlog. Jako sam se uplašila, a u tom trenutku sam imala malu bebu i bila sama sa njom kod kuće" rekla je Tanja .

Godinama je imala veoma jake bolove i posebno težak period je bio pred mentstrualni ciklus.

"Meni se oduzela desna strana glave, bol je kretao sa desne strane, duboko iz oka, potiljak i imala sam stravično povraćanje. Migrena je kod mene kretala dva-tri dana pred ciklus, trajala ceo ciklus i još nekoliko dana posle. Do 15 dana sam bila bukvalno sa napadima migrene i to je izuzetno teško stanje koje ne bih poželela nikome", kazala je.

Tanja kaže da joj obični analgetici nisu pomagali.

"Brufen, ne. To nije radilo. Obični analgetici nisu radili. Nisam znala šta ću, bukvalno poludite od bolova", ispričala je.

Vremenom se stanje toliko pogoršalo da je skoro svaki dan u mesecu bio obeležen nekim oblikom bola.

"Do pre tri godine sam imala migrene tako da sam od 30 dana, 25 dana bila pod nekim napadom migrene ili glavoboljom uzrokovanom prekomernom upotrebom lekova. Skoro 30 godina se borim sa migrenom", rekla je Tanja.

Zbog bolesti je morala da prestane da radi

Migrena je vremenom počela da utiče i na njen profesionalni život.

"Neko vreme jesam radila. Pre desetak godina sam morala da se povučem, nažalost, jer sam uvidela da ja to više ne mogu ni fizički da podnesem. Bila sam potpuno nesposobna za rad. Nisam mogla ništa da radim, jer su bolovi trajali dan i noć. Nema sna, bolovi su 24 sata", požalila se.

"Najviše me boli što nisam dovoljno pružila svom detetu"

Najemotivniji deo njenog iskustva vezan je za porodicu i sina.

"Ne znam stvarno kako sam funkcionisala, kako sam dete odgajila, kako sam ga izvela na put. To je nešto sa čim jednostavno morate da se nosite. Nisam dovoljno pružila svom detetu, svom sinu. On kaže da sam ja uvek bila tu, prisutna, ali ja kao majka znam da je to bilo nedovoljno i to me najviše boli", rekla je Tanja.

Migrena se ne vidi

Jedan od velikih problema, prema njenim rečima, jeste nerazumevanje okoline.

"Mene pogledaju i kažu: 'Šta tebi fali, kako tebe može da boli glava?'. Ne delujem bolesno, a nažalost migrena nema znak. Nisam na štakama, nisam u kolicima da bih dokazala da imam migrenu" , objasnila je.

Kaže da je godinama pokušavala da ljudima objasni šta znači živeti sa hroničnom migrenom.

"Ljudi saslušaju 50 sekundi i onda kažu: 'Super, popij kafu, popij aspirin'. Vremenom sam prestala da objašnjavam ljudima", ispričala je.

Danas, kako je istakloa, zahvaljujući novijim terapijama, bolovi u nekim periodima postali su blaži i kraće traju, ali migrena i dalje ostaje veliki deo njenog života.

"Ne mogu stvarno da zamislim kako ću se ponašati i osećati tog dana kada ustanem i kažem da me ne boli glava. Za mene je to u ovom trenutku nezamislivo", zaključila je Tanja Egeljić u emisiji "Uranak" na televiziji K1.