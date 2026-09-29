Bizaran snimak sa sahrane u Amsterdamu frapirao internet: Djevojka zaplesala oko šipke nad kovčezima pokojnika

U Amsterdamu je prošle godine održana jedna sahrana, na koju su djeca preminulih roditelja insistirala da dovedu striptizetu.

Izvor: Kurir/ Profimedia

Bizaran snimak iz Amsterdama u Holandiji ovih dana kruži internetom, a krajnje nesvakidašnji snimak sa sahrane ima više od miliona pregleda. Prikazuje plesačicu oko šipke kako izvodi provokativnu tačku nad kovčezima supružnika, i to uz planetarni hit "The show must go on" grupe Queen.

Povod je bila sahrana vlasnika jednog noćnog kluba iz "ulice crvenih fenjera". Iako je vlasnik noćnog kluba zapravo preminuo još 1993. godine, njegova porodica organizovala je zajedničku ceremoniju, kada je nedavno preminula i njegova supruga. Pogrebnik Lede Hurn rekao je da uvijek želi da obredi pokojnika budu "nezaboravni", ali čak je i on bio iznenađen provokativnim zahtjevom djece preminulog para:

"Kada sam ih nježno pitao da li nešto iz životnog djela njihovih roditelja može da bude predstavljeno na sahrani, oklijevali su. Ali, nekoliko dana kasnije dobio sam poziv da su odlučili da angažuju striptizetu za ples oko šipke", ispričao je on za RTL.

Pogledajte kako je sve izgledalo:

Plavokosa plesačica izvodila je okrete i akrobatske figure na šipci uz teatralnu pjesmu, i to iznad kovčega i fotografija supružnika koji su bili vlasnici kluba, šokirajući sve okupljene ožalošćene koji nisu imali pojma šta ih čeka.

Korisnici društvenih mreža bili su ili zgranuti ili oduševljeni prizorom. Mnogi su se šalili na račun grupe Queen, dok je bilo i onih koji su poželjeli da i njihove sahrane budu tako "ekstravagantne". Samo neki od komentara bili su i:

"Predstava mora da se nastavi"

"Ako ne možete da mi organizujete ovakvu sahranu, onda je nemojte ni praviti"

"Prijatelji, ako ovo čitate, znajte da je to moja poslednja želja"

"Bar je u crnini..."

Šta vi mislite o ovoj sahrani?

(MONDO)