,,Za nosioca Studentske liste u Srbiji nisam znao dok mu se nedavno ime nije pojavilo u medijima", saopštio je Vuković.

Izvor: DPS Internet Tim

Vuković je to kazao komentarišući video-snimak novosadske organizacije Centar za društvenu stabilnost u kojem se, između ostalog, navodi da je nosioca studentske liste, Iliju Srdanovića, angažovala crnogorska tajna služba, te da je kontakt osoba bio Vuković.

1/2 Organizacija koja se “proslavila” dokumentarcem u kom se naše babe prikazuju kao italijanske prostituke, opet briljira.U novom uratku, prikazan sam kao ključni čovjek za vezu ANB-a sa nosiocem Studentske liste za izbore u Srbiji. Navodno smo se srijetali u Novom Sadu itd. https://t.co/oHoQdJOMl1 — Ivan Vukovic (@pg_citizen)September 29, 2026

"Organizacija koja se 'proslavila' dokumentarcem u kom se naše babe prikazuju kao italijanske prostituke, opet briljira. U novom uratku, prikazan sam kao ključni čovjek za vezu ANB-a sa nosiocem Studentske liste za izbore u Srbiji. Navodno smo se srijetali u Novom Sadu itd", napisao je Vuković na društvenoj mreži X.

On je kazao i da je u Novom Sadu posljednji put bio 2006. godine, na Stingovom koncertu.

"Za nosioca Studentske liste u Srbiji nijesam znao dok mu se nedavno ime nije pojavilo u medijima. Nijesam znao ni da radim za ANB. Šalu na stranu, jadan je političar kojeg ovako brane ovakve avetinje", kazao je Vuković.