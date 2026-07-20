Kako je Joković saopštio nakon sastanka sa poljoprivrednicima iz Malesije zatražiće još danas pomoć trgovinskih lanaca da akcijski plasiraju domaću lubenicu, ostalo je otprilike četiri stotine tona, dok će preduzetnicima koji izvoze dodijeliti subvencije.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pomoći će poljoprivrednicima da do kraja mjeseca realizuju tržne viškove lubenice. Propala lubenica na njivama biće procijenjena u skladu sa zakonom o štetama, rezultat je dogovora proizvođača i resornog ministra Vladimira Jokovića.

Kako je Joković saopštio nakon sastanka sa poljoprivrednicima iz Malesije zatražiće još danas pomoć trgovinskih lanaca da akcijski plasiraju domaću lubenicu, ostalo je otprilike četiri stotine tona, dok će preduzetnicima koji izvoze dodijeliti subvencije.

“Podrška se odnosi na sve proizvođače lubenicce iz Crne Gore. Treba saopštiti da je do sada u našu zemlju uvezeno stotinu dvadeset tri tone lubenice dok je izvoz bio devetsto sedamdeset šest”, kaže Joković.

Poljoprivrednici su zahvalni na pomoći, saopštio je proizvođač iz Malesije Zef Dedvukaj.

“Pomoć je dobro došla jer pokrivamo troškove nastale minulih mjeseci. Veoma je bitno da u narednom periodu planiramo proizvodnju jer tada neće biti zagušenja na tržištu”, pojasnio je Dedvukaj.

Poljoprivrednici zajedno sa predstavnicima ministarstva još jednom su poručili potrošačima da kupuju domaće.