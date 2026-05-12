Grčka u velikim problemima zbog masovnog turizma: Uvela nova pravila

Grčka vlada predstavila je novi program za suzbijanje masovnog turizma na najposjećenijim destinacijama, nakon rekordnih gotovo 38 miliona turista u 2025. godini.

Izvor: MONDO / Marko Čavić

Grčka vlada predstavila je program za suzbijanje masovnog turizma na popularnim turističkim destinacijama, nakon što je centralna banka objavila podatak od gotovo 38 miliona posjetilaca u 2025. godini.

Cilj je održiviji model turizma sa manjim uticajem na životnu sredinu, plaže i infrastrukturu, izjavila je ministarka turizma Olga Kefalojani na konferenciji za novinare. Ministar zaštite životne sredine Stavros Papastavru opisao je program kao "istorijsku reformu".

Relevantna ministarska uredba trebalo bi da stupi na snagu krajem juna. Regije će biti podijeljene prema uticaju turizma, a popularna grčka ostrva poput Rodosa, Kosa, Santorinija i Mikonosa biće podložna strožim uslovima za gradnju. Novi hoteli u teško pogođenim ostrvskim regijama moći će da imaju najviše 100 kreveta.

Rekordan broj turista

Na ovaj potez vlada se odlučila nakon što je centralna banka izvijestila o rekordnom broju turista koji su prošle godine posjetili Grčku. Santorini i Mikonos smatraju se preopterećenima u sezoni, a tamošnji stanovnici godinama ukazuju na saobraćajne gužve, nestašicu vode, sve veće kirije i preopterećenu infrastrukturu.

Građevinski propisi biće stroži, a novi hoteli izvan zvaničnih građevinskih zona biće dozvoljeni samo na velikim imanjima. U zavisnosti od regije, moraće da budu površine od najmanje osam do 16 hektara.

Cilj je da se spriječi nekontrolisana izgradnja novih objekata po krajoliku. Obale će biti bolje zaštićene, uz zabranu gradnje unutar 25 metara od mora, dok će izuzeci biti mogući samo za pristupne puteve i evakuacione pravce.