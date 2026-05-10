Želite da vaš pas živi duže? Naučnici otkrivaju 6 ključnih navika za dugovječnost

Saznajte šta naučnici iz projekta „Dog Aging Project“ preporučuju za duži i zdraviji život pasa. Od ishrane do pranja zuba – jednostavni koraci koji čine razliku.

Da li svakodnevna šetnja, pranje zuba ili igra u parku zaista mogu produžiti život vašem psu za nekoliko godina? Naučnici okupljeni oko projekta „Dog Aging Project“ tvrde da odgovor leži u jednostavnim, ali dosljednim životnim navikama koje direktno utiču na zdravlje i vitalnost naših četvoronožnih prijatelja.

Iako istraživači rade na razvoju najsavremenijih lijekova za dugovječnost, otkrili su niz praktičnih koraka koje svaki vlasnik može preduzeti već danas.

1. Dosljedna fizička aktivnost je prioritet

Fizička aktivnost je neraskidivo povezana sa boljim kognitivnim zdravljem i manjim brojem medicinskih dijagnoza. Redovno kretanje smanjuje rizik od gojaznosti, koja je direktno povezana sa dijabetesom, osteoartritisom i respiratornim problemima.

„Ključ je u dosljednosti“, naglašava profesorka Kejt Krivi sa Univerziteta u Teksasu. „Vikend-ratnici“, odnosno psi koji su radnim danima pasivni, a vikendom izloženi ekstremnim naporima, podložniji su povredama baš kao i ljudi. Preporučuje se najmanje 30 minuta aerobne aktivnosti dnevno, prilagođene rasi i energiji psa.

2. Prijateljstva su važna koliko i hrana

Psi su društvena bića, a istraživanja pokazuju da socijalna povezanost ima dubok uticaj na njihovu dobrobit. Psi koji imaju više ljudskih i životinjskih prijatelja rjeđe obolijevaju od alergija, artritisa i gastrointestinalnih bolesti. Druženje i igra stimulišu mozak i pomažu u odlaganju kognitivnog propadanja u kasnijim godinama.

3. Sterilizacija i kastracija produžavaju život

Studije dosljedno pokazuju da sterilisani psi žive duže. Kod ženki se dramatično smanjuje rizik od raka mliječne žlijezde i eliminiše rizik od raka materice, dok se kod mužjaka sprečava rak testisa. Pored toga, ovakvi psi su manje agresivni i rjeđe lutaju, čime se smanjuje rizik od nesreća u saobraćaju.

4. Pratite nauku, a ne trendove u ishrani

Vlasnici često griješe eksperimentišući sa sirovom hranom ili ostacima sa stola. Sirova hrana može sadržati salmonelu, dok domaći obroci često ne zadovoljavaju sve nutritivne potrebe. Najveći neprijatelj dugovječnosti je gojaznost, koja može skratiti život psa za čak 2,5 godine.

Veterinari savjetuju hranu koja ispunjava zvanične nutritivne standarde (poput AAFCO standarda) i strogo kontrolisanje porcija kako bi pas održao vitku liniju.

5. Redovni veterinarski pregledi

Godišnji pregledi omogućavaju rano otkrivanje bolesti i pravovremeno liječenje. Psi koji redovno posjećuju veterinara imaju 30 odsto manje šansi da razviju hronične bolesti. Vakcinacija i zaštita od parazita (buva, krpelja i crva) ključni su faktori koji direktno utiču na stopu preživljavanja.

6. Higijena zuba nije samo estetsko pitanje

Zdravlje zuba direktno je povezano sa smanjenom stopom smrtnosti. Bolesti desni mogu izazvati upale u cijelom tijelu, oštetiti srce i pogoršati postojeća stanja.

„Dovoljno je nekoliko puta sedmično proći četkicom preko zuba psa. To nije veliki napor, a donosi ogromne koristi“, objašnjava profesorka Krivi.

Cilj nije samo produžiti život psu, već maksimizovati period u kojem je on aktivan i bez bolesti. „Životinja može živjeti 20 godina, ali ako su posljednje tri pakao za tog psa, to nije ono što tražimo. Najvažnije je da žive što duže, ali i što zdravije“, poručuju naučnici, prenosi Nacionalna geografija.