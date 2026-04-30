Zdravije od jabuke ili banane: Mnogi zaboravljaju da ovo voće postoji, a puno je vitamina i vlakana

Kivi je već dugo dostupan u prodavnicama, ali i dalje je često potcijenjen.

Plod neupadljivog izgleda, a velikih nutritivnih vrednosti stiče status jednog od najzdravijih sastojaka svakodnevne ishrane. Kivi je prava vitaminska "bomba" i bogat izvor vlakana.

Kivi je godinama bio u sjenci popularnijih jabuka i banana. Danas sve više nutricionista ukazuje na njegov impresivan sastav. Jedan plod ima samo 40-50 kcal, a istovremeno je prava vitaminska "bomba", uključujući vitamin C, kojeg kivi često sadrži više nego pomorandža.

U njegovom sastavu nalazimo i vitamin K, E i kalijum, ključne sastojke koji podržavaju imunitet, zdravlje kože i pravilno funkcionisanje organizma.

Bogatsvo vlakana i prisustvo enzima aktinidina čine da već jedan ili dva ploda dnevno pomažu varenje, olakšavaju razlaganje proteina i podržavaju redovan rad crijeva. Istraživanja potvrđuju da redovno konzumiranje kivija može da ublaži zatvor i poboljša peristaltiku crijeva.

Kora kivija je jestiva i predstavlja dodatni izvor vlakana i antioksidanata. Iako tekstura ne odgovara svima, dobro bi bilo da probate da se naviknete.

Zbog niske kalorijske vrijednosti i visoke sadržine vlakana, kivi daje osjećaj sitosti, što može da pomogne osobama koje paze na težinu i kontrolišu apetit. Stručnjaci preporučuju da se kivi kombinuje sa namirnicama bogatim gvožđem, poput ovsenih pahuljica, mahunarki ili orašastih plodova jer vitamin C iz ploda povećava usvajanje ovog minerala u organizmu.

Iako je kivi bezbjedan izbor za većinu ljudi, nutricionisti upozoravaju da osobe koje uzimaju ljekove za razređivanje krvi, treba da se konsultuju sa ljekarom prije redovne konzumacije ovog voća.

