Zdravije od jabuke ili banane: Mnogi zaboravljaju da ovo voće postoji, a puno je vitamina i vlakana

Zdravije od jabuke ili banane: Mnogi zaboravljaju da ovo voće postoji, a puno je vitamina i vlakana

Autor Tamara Veličković
Kivi je već dugo dostupan u prodavnicama, ali i dalje je često potcijenjen.

Kivi je već dugo dostupan u prodavnicama, ali i dalje je često potcijenjen. Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Plod neupadljivog izgleda, a velikih nutritivnih vrednosti stiče status jednog od najzdravijih sastojaka svakodnevne ishrane. Kivi je prava vitaminska "bomba" i bogat izvor vlakana.

Kivi je godinama bio u sjenci popularnijih jabuka i banana. Danas sve više nutricionista ukazuje na njegov impresivan sastav. Jedan plod ima samo 40-50 kcal, a istovremeno je prava vitaminska "bomba", uključujući vitamin C, kojeg kivi često sadrži više nego pomorandža.

U njegovom sastavu nalazimo i vitamin K, E i kalijum, ključne sastojke koji podržavaju imunitet, zdravlje kože i pravilno funkcionisanje organizma.

Bogatsvo vlakana i prisustvo enzima aktinidina čine da već jedan ili dva ploda dnevno pomažu varenje, olakšavaju razlaganje proteina i podržavaju redovan rad crijeva. Istraživanja potvrđuju da redovno konzumiranje kivija može da ublaži zatvor i poboljša peristaltiku crijeva.

Kora kivija je jestiva i predstavlja dodatni izvor vlakana i antioksidanata. Iako tekstura ne odgovara svima, dobro bi bilo da probate da se naviknete.

Zbog niske kalorijske vrijednosti i visoke sadržine vlakana, kivi daje osjećaj sitosti, što može da pomogne osobama koje paze na težinu i kontrolišu apetit. Stručnjaci preporučuju da se kivi kombinuje sa namirnicama bogatim gvožđem, poput ovsenih pahuljica, mahunarki ili orašastih plodova jer vitamin C iz ploda povećava usvajanje ovog minerala u organizmu.

Iako je kivi bezbjedan izbor za većinu ljudi, nutricionisti upozoravaju da osobe koje uzimaju ljekove za razređivanje krvi, treba da se konsultuju sa ljekarom prije redovne konzumacije ovog voća.

Kivi voće

