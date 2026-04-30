Čemu služi varjača sa rupom? Ona je tajni adut najiskusnijih majstora kuvanja

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Iako je mnogi smatraju običnim kuhinjskim priborom, funkcionalnost varjače sa rupom naročito cijene italijanski majstori kuhinje.

Izvor: TikTok/misscleanwithme

Drvena varjača sa rupom je alat koji se već godinama koristi u kuhinjama širom svijeta. Suprotno onome što bi moglo da se pomisli, ne radi se o dizajnerskom hiru. Rupa u varjači ima veoma konkretnu namjenu, koju će cijeniti svako ko je makar jednom pokušao da pripremi autentični italijanski rižoto.

Tokom miješanja pirinča običnom, punom varjačom, lako je oštetiti njegova nježna zrna. Rezultat je ljepljiva masa. Rupa u drvenoj varjači omogućava zrncima da se slobodno pomijeraju, smanjujući rizik od njihovog gnječenja. Zahvaljujući tome, svako zrno ostaje čitavo, a količina oslobođenog skroba je tačno onakva kakva treba da bude.

Upotreba ove varjače ne završava se, međutim, na rižotu. Kod miješenja teškog tijesta s kvascem, ova varjača se pokazuje kao nezamjenljiva. Rupa omogućava tijestu da slobodno prolazi kroz sredinu, znatno olakšavajući miješanje. Tako se dobija bolji kvalitet peciva.

Rupu u drvenoj varjači cijeniće i oni koji često pripremaju sosove, pudinge ili zaprške. Alat tada djeluje gotovo kao žica (mućkalica), efikasno razbija grudvice i omogućava da se brže postigne glatka tekstura nego pri korišćenju klasične varjače.

Neke domaćice koriste varjaču sa rupom kao mjeru za špagete, a po potrebi i za bezbjedno vađenje jaja ili knedli iz ključale vode. Višak vode slobodno otiče kroz rupu, što smanjuje rizik od opekotina.

