Da li vaš pas jede previše? Zalogaji "usput" su najveća greška vlasnika

Pas gleda onim starim, dobro poznatim pogledom koji govori sve: "Nisam ništa jeo", "To je samo jedno parčence", "Tako me mnogo voliš". I u tom trenutku počinju najveće greške u ishrani. Ne zbog loših namjera, već zbog ljubavi prema kućnom ljubimcu.

Kod odraslog psa, pravilo je iznenađujuće jednostavno - dva obroka dnevno, najbolje u isto vrijeme. Ujutru i uveče, otprilike na 12 sati. Ne zato što se "tako oduvijek radilo", već zato što pseći digestivni sistem voli redovnost. Stalni termini djeluju umirujuće, pomažu da se izbjegnu digestivni problemi i grickanje između obroka. Štene u početku zahtijeva čak šest-sedam malih obroka dnevno, jer mu je želudac mali, a metabolizam veoma brz.

Redoslijed je važan - činija ili šetnja?

Stručnjaci naglašavaju da je najbolje da prvo izaberete šetnju, pa onda hranu. Zašto? Zato što hranjenje psa neposredno prije izlaska povećava rizik od uvrtanja želuca, naročito kod velikih rasa.

Idealni scenario izgleda ovako - pas se vraća iz šetnje, miran je, blago umoran, emocije se smiruju. Ako je bio veoma aktivan, sačekajte 20 minuta da se opusti i tek onda dajte obrok. Poslije jela najbolje je da mu obezbijedite nekoliko sati mira. Ako već morate da izađete, minimum je sat vremena pauze.

Najčešći uzrok gojaznosti kod pasa ne krije se u činiji s hranom, već na kauču. Oni "beznačajni" komadići sira, šunke, poslastice ne računaju se samo u našoj glavi, a u psećem kalorijskom bilansu znače jako mnogo.

Pravilo je jasno - sve poslastice zajedno ne bi trebalo da pređu 10 odsto dnevnog kalorijskog unosa. To je ponekad jedva nekoliko malih poslastica. Koristan je tzv. test činijice. Jedan dan ne date psu nikakve "gratis" zalogaje, već ih sve stavljate u posebnu činiju. Uveče možete da vidite koliku porciju ekstra kalorija u stvari dajete svom psu.

Svaki treći pas ima višak kilograma ili gojaznost, a onda se pojavljuju problemi:

kratak dah,

nedostatak volje za kretanjem,

dijabetes,

bolesti zglobova,

kraći život.

Kako da provjerite da li se ovaj problem odnosi i na vašeg psa? Najjednostavnije, pogledajte ga odozgo. Da li vidite struk, uvučen dio iza rebara? Stavite dlanove na rebra i pri blagom pritisku rebra bi trebalo da se osjećaju. Ako ih ne osjećate, to je alarm.