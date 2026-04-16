Kožna jakna odlazi u zaborav? Zamjenjuje je novi model idealan za toplije dane

Sportska estetika ulazi u visoku modu i postaje trend, a najbolje ga možete isprobati ako uklopite tanku sportsku jaknu sa nekim glamuroznijim komadom.

Sen Loran sportska jakna je ključni komad sezone, viralna i luksuzna investicija.

Stilizovanje kroz kontrast i kombinovanje sportskog sa elegantnim daju autfitu novu dimenziju.

Sportske jakne su modna opsesija sezone

U posljednjih mjesec dana jasno se profilisao niz trendova koji će obilježiti proljeće i ostatak godine, ali jedan je posebno iznenadio – šuškavci, vjetrovke i sportske jakne. Sportska estetika više nije rezervisana samo za vikende ili odlazak u teretanu. Ona ulazi u domen visoke mode i postaje statement komad koji oblikuje atraktivne, promišljene i trendi odjevne kombinacije.

Ključni model u ovom trendu je nova sportska jakna modne kuće "Sen Loran". Sve je počelo kada ju je prošetala Rijana, a ubrzo su je preuzele trendseterke na društvenim mrežama.

Klasična bež jakna sa tamnoplavom linijom i diskretnim potpisom brenda postala je viralna i pretvorila se u modnu opsesiju. Cijena od 2500 evra svrstava je u luksuzne investicije, ali njen status komada koji definiše sezonu čini je neodoljivom.

Sen Loran trenutno zauzima prvo mjesto među najtraženijim brendovima na svijetu. Nova kolekcija predstavljena u Parizu krajem 2025. godine oduševila je kritičare i publiku, a sportska jakna se neočekivano izdvojila kao najpoželjniji komad.

Sportske jakne su napokon dočekale svojih pet minuta slave. Još prije dvije sezone na pistama su ih predstavili Miu Miu, Prada i Balensijaga, ali trend tada nije zaživio. Tek sada, uz promjenu načina stilizovanja, sportska odjeća postaje fokus outfita. Najbolji dokaz za to je viralni Sen Loran model koji je preplavio društvene mreže.

Kako ih nositi? Ključ je u kontrastu. Sportska jakna se kombinuje sa formalnim i elegantnim komadima – kožnim suknjama, čizmama na petu, slojevitim nakitom. Tako se stvara zanimljiv balans između ležernog i sofisticiranog. Za sigurniju varijantu, tu su farmerke i košulje.

Jedno je sigurno: šuškavci i sportske jakne više nisu samo praktičan komad za kišu ili sport. Postali su modni komad broj 1, a Sen Loran model je trenutno njihova najpoželjnija verzija.