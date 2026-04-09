Parfem iz devedesetih ponovo je hit: Miris koji je obilježio generaciju ponovo među najtraženijima

CK One parfem iz devedesetih ponovo je hit zahvaljujući trendu minimalizma i stilu Kerolajn Beset-Kenedi. Evo zašto ga svi opet žele.

Jedan od najpoznatijih parfema devedesetih – CK One, ponovo je među najtraženijima, a razlog za njegov veliki povratak krije se u novom trendu koji osvaja svijet. Miris koji je obeležio čitavu generaciju vraća se u velikom stilu, a iza toga stoji obnovljeno interesovanje za minimalizam i estetiku Kerolajn Beset-Kenedi, modne ikone čiji uticaj ni decenijama kasnije ne slabi. Parfem koji je promijenio pravila igre Kada se CK One pojavio 1994. godine, nije bio samo još jedan parfem – postao je simbol promjene u industriji ljepote. U vrijeme kada su dominirali teški i strogo podeljeni muški i ženski mirisi, brend Calvin Klein ponudio je nešto potpuno drugačije – uniseks parfem namijenjen svima. Svjež, čist i jednostavan miris sa notama citrusa, zelenog čaja i mošusa savršeno je odgovorio duhu vremena – mladosti, slobodi i autentičnosti.

Ogroman uspjeh koji je spasio brend

Popularnost CK One parfema bila je neverovatna. Na vrhuncu slave, prodavalo se čak 20 bočica u minuti, što je donosilo milione i, prema mnogima, spasilo kompaniju Calvin Klein od finansijskog kolapsa.

Minimalistička bočica, inspirisana apotekarskim dizajnom, postala je jednako ikonična kao i sam miris. Jedan od kreatora parfema, Alberto Morillas, objasnio je ideju: "Cilj je bio da stvorimo miris koji je moderan, čist i namenjen svima – odraz slobode i ličnog izražavanja."

Veza sa ikonom stila Carolyn Bessette-Kennedy

Iako je privatno koristila drugačije mirise, Kerolajn Beset-Kenedi bila je ključna figura u nastanku CK One parfema.

Radila je u kompaniji Calvin Klein kao direktor odnosa s javnošću i učestvovala u kreativnom procesu. Upravo njoj se pripisuje i odluka da u kampanju uključi tada nepoznatu Kejt Mos, što je dodatno učvrstilo status parfema kao kulturnog fenomena.

Njen stil, danas poznat kao "tihi luksuz", savršeno se poklapao sa filozofijom ovog mirisa – jednostavnost, elegancija i nenametljiva ljepota.

Kejt Mos

Zašto je CK One ponovo u trendu

Veliki povratak ovog parfema povezan je sa novim talasom interesovanja za stil Kerolajn Beset-Kenedi, dodatno pojačan popularnim serijama i društvenim mrežama. Nakon emitovanja serije o njenom životu, pretrage za "Calvin Klein 90s" porasle su za više od 1600 odsto.

Modni detalji inspirisani njenim stilom rasprodaju se rekordnom brzinom, a CK One ponovo dolazi u centar pažnje kao simbol jednostavnosti i autentičnosti.

Bezvremenski miris nove generacije

U vremenu brzih trendova, povratak ovog klasika pokazuje da jednostavnost i autentičnost nikada ne izlaze iz mode. Više od 30 godina nakon lansiranja, CK One i dalje nosi poruku slobode, individualnosti i zajedništva – zbog čega ga sada otkriva i nova generacija.