5 parfema koji su definitivno hit 2026. godine: Mirišu na čisto, odišu luksuzom i elegancijom

5 parfema koji su definitivno hit 2026. godine: Mirišu na čisto, odišu luksuzom i elegancijom

Autor H.K. Izvor Lepa i srećna
Parfemi koji mirišu na čist veš postali su vodeći trend – otkrijte 5 najboljih mirisa koji daju efekat luksuzne svježine i elegancije.

5 parfema koji su definitivno hit 2026. godine: Mirišu na čisto, odišu luksuzom i elegancijom Izvor: Instagram

  • "Clean" parfemi koji mirišu na čist veš postali su veliki trend.
  • Diskretni su, elegantni i ostavljaju utisak luksuzne svežine.
  • Među favoritima su Byredo, Maison Margiela i Zara.

Nešto je neodoljivo u mirisu svježe opranog veša – taj osjećaj čistoće, mira i novog početka. Upravo taj efekat danas je jedan od vodećih beauty trendova.

Umjesto teških i slatkih parfema, sve više žena bira "clean" mirise koji podsjećaju na čistu kožu, mekane peškire i posteljinu osušenu na suncu. Ovi parfemi su diskretni, ali ostavljaju snažan utisak elegancije i urednosti. U nastavku su najpoznatiji parfemi koji daju upravo taj efekat.

Byredo Blanche – miris čiste posteljine na koži

Ovaj parfem je gotovo sinonim za "clean" estetiku. Kombinuje aldehide, bijelu ružu i mošus, stvarajući utisak svježe opranih čaršava i čiste kože.

Miris je nježan, puderast i minimalistički – idealan za one koji žele da mirišu luksuzno, ali nenametljivo.

Maison Margiela "Lazy Sunday Morning" – efekat mekih, toplih čaršava

Ako volite miris jutra provedenog u krevetu, ovaj parfem je pravi izbor.

Donosi kombinaciju bijelog mošusa i blagih cvjetnih nota, stvarajući osjećaj meke, čiste posteljine i opuštenosti.

Savršen je za dane kada želite da djelujete nježno, smireno i prirodno.

Maison Francis Kurkdjian Aqua Universalis – sofisticirana svežina

Ovaj parfem je definicija elegancije u svijetu "čistih" mirisa.

Spaja citrusne note poput limuna i bergamota sa cvjetnim akordima i mošusom, dajući utisak luksuzne čistoće – kao da ste upravo ušli u hotelsku sobu sa svježe opranom posteljinom.

Idealan je za posao i situacije kada želite suptilan, ali upečatljiv miris.

Zara Energetically New York – pristupačna opcija koja osvaja

Ako tražite budžetsku varijantu, ovaj parfem je odličan izbor.

Nudi moderan, čist i urban miris koji podjseća na svježinu i minimalizam velikih gradova.

Lagan je za nošenje i savršen za svaki dan.

Acne Studios x Frédéric Malle – luksuzni "hotel efekat"

Ovaj parfem odiše sofisticiranošću i osjećajem luksuza.

Kombinacija aldehida i nježnih cvjetnih nota daje utisak mekog peškira iz luksuznog hotela – čistog i elegantnog.

Dugotrajan je i ostavlja profinjen trag koji djeluje skupo i pažljivo odabran.

Zašto svi žele ovaj tip parfema

Parfemi koji mirišu na čist veš postali su popularni jer:

  • djeluju uredno i sofisticirano
  • nisu napadni
  • bude osjećaj sigurnosti i svježine

U svijetu prepunom intenzivnih mirisa, oni donose jednostavnost koja djeluje luksuzno, piše Ona.

Ovaj trend je tu da ostane

Danas luksuz više nije u tome da se parfem osjeća na kilometar – već da ostavi utisak čistoće, elegancije i prirodne ljepote.

Upravo zato parfemi koji mirišu na sveže opran veš postaju novi favorit žena širom svijeta.

