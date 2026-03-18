Zašto pas kopa po krevetu? Obavezan ritual vašeg ljubimca može da vam otkrije problem

Bilo da vaš pas ima svoj krevet ili voli da spava pored vas, velika je vjerovatnoća da ste primijetili kako "kopa" ili hoda u krug prije nego što legne.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Kopanje psa po krevetu je prirodan instinkt naših četvoronožnih prijatelja da pripreme udobno "gnijezdo" prije nego što zaspe. Možda vam izgleda ili zvuči čudno, ali ako razmislite, ljudi rade nešto slično.

"Baš kao što čovjek želi da jastucima vrati oblik prije nego što legne, i pas želi da sebi napravi udoban prostor. Takođe, instinktivno provjeravaju pod ili mjesto tražeći kamenčiće, štapove ili potencijalno opasne životinje", objašnjava stručnjak za dresuru pasa, Sali Grotini.

"Njihovi divlji preci kopali su mjesta u zemlji gdje su mogli da se sakriju od predatora i lošeg vremena", objašnjava veterinar Andrea Čermele.

U hladnom vremenu, kopanje jame, okretanje i uvijanje u njoj pružalo je toplinu. U toplom vremenu, jama je pružala hladovinu.

"Ponašanje vašeg kućnog ljubimca može da imitira ovo, a kopanje može da bude način da stvore udoban hladniji ili topliji prostor za odmor", dodaje ona.

Ostali uobičajeni razlozi za kopanje prije spavanja:

1. Teritorijalno ponašanje

Kopanje je jedan od načina na koji psi obilježavaju svoju teritoriju.

"Psi su po prirodi teritorijalni. Na jastučićima šapa imaju mirisne žlijezde i kopanjem ostavljaju svoj 'potpis'", kaže veterinar.

2. Traženje pažnje

Pas koji dramatično kopa prije spavanja, možda pokušava da privuče vašu pažnju. To je posebno tačno ako uz kopanje cvili, laje ili vas stalno gleda. Možda želi maženje ili pažnju.

3. Specifičnost rase

Neke rase pasa češće praktikuju ovaj ritual. Na primjer, male terijerske rase, uzgajane za kopanje i lov, imaju duboko usađen ovaj instinkt.

4. Fizički problemi

Ako kopanje postaje dugotrajno, pas možda ima fizički problem koji mu ne dozvoljava da se udobno smjesti. To mogu da budu artritis, alergije na koži ili neudoban krevet.

5. Stres

Nemiran pas koji kopa, može da bude uplašen, anksiozan ili frustriran. Ovo je češće ako je pas u novom prostoru, čuje glasne zvuke ili su se u kući desile nedavne promjene.

6. Dosada

Pas koji nije mentalno ili fizički stimulisan, može da postane nemiran, što može da izazove kopanje.

Kako da spriječite kopanje u krevetu?

Blago kopanje prije spavanja je normalno i ne mora da se koriguje. Međutim, ako primijetite da pas predugo kopa ili ne može da se smjesti, moguće je da postoji neki problem. U tom slučaju, ponašanje treba dresirati da bi pas bio opušteniji.

"Ako pas samo nekoliko puta preuredi prostor, okrene se i legne, nema potrebe za intervencijom. Ako je, međutim, kopanje destruktivno i može doći do povrede, tada je potrebna intervencija", savetuje veterinar.

Načini da smanjite noćno kopanje: