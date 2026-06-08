Dok iz Morskog dobra očekuju da će ova sezona biti najuspješnija, zakupci imaju zamjerke. Najviše im smeta infrastruktura. Ipak, obećavaju da odlazak na more neće biti previše skup, piše RTCG.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Na plažama se čuju različiti jezici, a RTCG je provjerio kakva je atmosfera na samom početku sezone.

“Dolazim iz Australije. Veoma je lijepo. Došao sam zbog kajt surfinga, i ostaću još tri dana”, kaže jedan turista.

“Ležaljke su veoma skupe na Velikoj plaži. Treba poređenje da naprave političari, u Turskoj ili u Španiji za 30 eura mogu da uzmu pansion, znam jer sam živio tamo”, kaže drugi turista, prenosi RTCG.

Zakupce poručuju da neće povećavati cijene.

“Cijene će biti kao i prošle godine, inflacija je ogromna, pa ne smijemo ni dizati cijene. Set ležaljki je 12 eura, a 25 baldahin”, kaže zakupac plaže Arti Redža.

“Što se tiče suncobrana s dvije ležaljke, ove godine će koštati 18 eura, kao i prošle godine. Kao zakupci plaža još nismo imali sastanak o tome, ali mi ćemo morati da nađemo neku minimalnu cijenu, biće otprilike oko 20 eura, a za jednu ili dvije osobe biće potrebno oko 60 eura za uživanje na plaži”, ističe Halil Truma, zakupac plaže.

Nadaju se boljoj sezoni od prethodne a optimisti su i u Morskom dobru , koji očekuju i veće prihode od zakupa plaža.

“Oko 32 miliona će JPMD prihodovati ove godine od ustupanja morskog dobra. Najbolje će pokazati odluku o fer tenderu to da ćemo za samo četiri godine imati 120 miliona u državnoj kasi nego da se tender odvijao po pravilima iz 2019. godine”, kaže direktor JP Morsko dobro Mladen Mikijelj, piše RTCG.

Zakupci međutim imaju i zamjerke.

“Infrastrukutra je glavni problem kod nas, gostima koji dolaze, to je put do nas, do naših plaža, nedostatak parkinga, zelenila, što se tiče privatnog sektora, plaže jesu na nivou”, kaže Halil Truma.

“Uglavnom obalnu infrastrukturu uređuje JP Morsko dobro. Nije ni čudo što je percepcija prije 2020. bila negativna jer raspolažete najvažnijim resursom, a ulaganja su bila minimalna. Sad je potpuno drugačija situacija, raspolažemo sa mnogo više sredstava koja možemo da uložimo u obalnu infrastrukturu”, dodaje Mikijelj.

Uspjeh sezone zavisiće od više faktora, saglasni su naši sagovornici. Goste kažu s nestrpljenjem čekaju.