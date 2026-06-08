Novi psihološki triler oduševio gledaoce nakon samo 2 epizode: "Cape Fear" već nazivaju serijom ljeta

Dugoočekivani psihološki triler "Kejp Fir" ("Cape Fear"), iza kojeg stoji Nik Antoska, stigao je ovog petka na Tv ekrane, a sudeći po prvim reakcijama, gledaoci su već oduševljeni.

Izvor: Youtube printscreen / Apple TV

Serija od deset epizoda, inspirisana kultnim filmom iz 1991. godine, prati bračni par advokata čiji životi počinju da se ruše kada osvetoljubivi ubica iz njihove prošlosti izađe iz zatvora.

O čemu se radi u seriji?

Nova serija, u čijoj su produkciji kao izvršni producenti učestvovali Martin Skorseze i Stiven Spilberg, zasnovana je na romanu "Dželati" ("The Executioners") Džona D. Mekdonalda iz 1957. godine. Taj roman je poslužio kao inspiracija i za istoimeni film iz 1962. sa Gregorijem Pekom, kao i za hvaljeni rimejk iz 1991. u Skorsezeovoj režiji.

Pogledajte trejler:

Cape Fear serija trejler Izvor: Youtube / Apple TV

Priča prati opasnog bivšeg zatvorenika Maksa Kejdija (Havijer Bardem), koji nakon izlaska na slobodu odlučuje da uništi živote advokata koji su ga smjestili iza rešetaka. Reč je o bračnom paru, Ani (Ejmi Adams) i Tomu Boudenu (Patrik Vilson).

Prije sedamnaest godina Ana je bila Kejdijeva advokatica, a nagodba koju je postigla poslala ga je na doživotnu robiju. Kasnije se udala za tužioca u tom slučaju, Toma, a Kejdi je sada odlučan da uništi njihov naizgled savršen život.

Zvanični sinopsis serije glasi: "Sprema se oluja za srećno vjenčane advokate Anu i Toma Boudena kada Maks Kejdi, zloglasni ubica za čije su zatvaranje odgovorni, bude pušten iz zatvora – a on želi osvetu."

Pogledajte kadrove:

Šta kažu gledaoci?

Prve reakcije publike pokazuju da je serija istovremeno zastrašujuća i potpuno očaravajuća.

Na društvenim mrežama se nižu komentari. "Tek sam počeo sa prvom epizodom #CapeFear na Apple TV-u i već sam se navukao", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Već sada mogu da kažem da će #CapeFear biti nevjerovatna serija." Treći gledalac je podijelio svoje utiske: "Upravo sam pogledao prve dvije epizode 'Kejp Fira'. Havijer Bardem još praktično ništa nije uradio, a ja sam već pod stresom. Psihološka jeza je besprekorna, a Ejmi Adams i Patrik Vilson su takođe nevjerovatni. Definitivno serija ljeta."

I can already tell#CapeFearis going to be an incredible show.pic.twitter.com/W1bORSOWiF — Jason (@juicefreak247)June 5, 2026

Kakve su ocjene kritičara?

Serija je impresionirala i televizijske kritičare. The Guardian joj je dodijelio pet zvjezdica, hvaleći je kao "majstorsku lekciju napetosti i uzvišene režije". The Times je seriji dao četiri zvjezdice, opisujući triler kao "delirično novo viđenje" sa "odvažnim novim obrtima".

Serija "Kejp Fir" premijerno je prikazana u petak, 5. juna, kada su postale dostupne prve dvije epizode. Nove epizode emitovaće se svakog petka, sve do 31. jula.