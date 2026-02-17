Podzemne vode izbacile čovječje ribice na površinu

Desetak čovječjih ribica spašeno je nakon obilnih kiša koje su ih izbacile na površinu.

Izvor: Facebook/Javna ustanova "More i krš"

Obilne kiše u Dalmaciji izazvale su probleme ne samo ljudima, već i životinjama. Najviše su stradale malene, gotovo neprimjetne životinje poznate kao čovječje ribice. Podzemne vode probile su se na površinu, izbacivši stvorenja koja su prilagođena životu u mraku krša i ne mogu preživjeti u drugim uslovima.

Čovječja ribica (Proteus anguinus) endem je dinarskog krša i najveći stanovnik podzemnih voda ovog područja. Živi isključivo u pećinama, jamama i podzemnim tokovima, gdje vlada potpuni mrak i stabilni mikroklimatski uvjeti.

“Kada se nađu na površini, ove životinje suočavaju se s brojnim opasnostima, a jedna od najvećih su bakterijske infekcije. Njihov organizam je prilagođen specifičnim uvjetima podzemlja, pa kontakt sa površinskim vodama i mikroorganizmima može biti smrtonosan” navode iz Javne ustanove More i krš.

Zbog toga su stručnjaci ove ustanove izašli na teren, pokupili desetak životinja i prevezli ih u ZOO Zagreb, gdje će biti smještene u kontrolisanim uvjetima. ZOO već ima nekoliko ovih ribica i posjeduje uslove gotovo identične prirodnim, što životinjama omogućava sigurnost i stabilnost.

“Ovaj događaj još jednom ističe koliko je podzemni svijet krša osjetljiv i koliko je važna brza intervencija i saradnja stručnih službi u zaštiti ovog jedinstvenog endema”, naglašavaju iz Javne ustanove.

Iz Zoološkog vrta ističu da su životinje već smještene u tamnom prostoru i da se još uvijek procjenjuje koliko ih je izlaganje površinskim uslovima ugrozilo. Na površini su bile izložene višim temperaturama, svjetlu i različitim mikroorganizmima.

“Izviranje podzemnih voda prirodan je fenomen kojem svjedočimo svake nekoliko godina. Na nekim lokacijama ove životinje je moguće vratiti u podzemlje, ali u ovom slučaju bilo je neophodno smjestiti ih u Oporavilište”, poručuju iz ZOO-a.