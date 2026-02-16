"Bolest mornara" ponovo prijeti: Ljekari upozoravaju na popularne ljekove za mršavljenje

Popularni ljekovi za mršavljenje mogu da dovedu do ozbiljnih nutritivnih nedostataka, uključujući povratak skorbuta, upozoravaju stručnjaci.

Suzbijaju apetit i povećavaju rizik od manjka nutrijenata.

Skorbut se javlja već posle 1-3 mjeseca bez vitamina C.

Preporučuju se uravnotežena ishrana i vježbe snage.

Moderni preparati koji se koriste u lečenju dijabetesa, poput Ozempika i Mundžara, napravili su revoluciju u borbi protiv gojaznosti u svetu. Međutim, naučnici upozoravaju da njihova upotreba može da dovede do povratka skorbuta, bolesti koja je vekovima bila noćna mora mornara i pirata. Sve više lekara prijavljuje slučajeve ove opasne bolesti, povezane sa ekstremnim nedostatkom vitamina C.

Istraživači iz Australije upozoravaju da popularni lekovi za mršavljenje, koje je isprobala već svaka osma osoba u SAD, nose veliki rizik po zdravlje. U pregledu 41 studije obuhvaćeno je više od 50.000 ljudi, a pokazalo se da su, iako je gubitak težine svuda praćen, samo dve studije analizirale ishranu učesnika u pogledu nutritivnih nedostataka.

Dr Kler Kolins, nutricionistkinja i dijetetičarka koja je predvodila ove analize, istakla je da efikasnost lekova ne izaziva sumnju, ali da gubitak kilograma ne znači uvek poboljšanje zdravlja.

Stručnjaci upozoravaju da ovi lekovi gotovo potpuno suzbijaju apetit, što dovodi do ozbiljnih nedostataka neophodnih nutrijenata. Pored toga, nuspojave poput mučnine, povraćanja i zatvora mogu dodatno da obeshrabre pacijente da jedu. Mnogi ih koriste mesecima ili godinama, što povećava verovatnoću hroničnih oboljenja.

Skorbut - bolest iz prošlosti ponovo u fokusu

Skorbut, izazvan nedostatkom vitamina C, vekovima je bio povezan sa mornarima koji nisu imali pristup svežoj hrani. Danas, upozoravaju lekari, ponovo se javlja među osobama koje koriste lekove za mršavljenje. Simptomi skorbuta uključuju:

otečene, purpurne i krvareće desni,

potkožno krvarenje,

modrice,

otoke nogu, kao i

suvu, lomljivu kosu koja se uvija u karakteristične spirale.

Prema podacima klinike "Klvilend", skorbut se može razviti već nakon jednog do tri meseca od pojave nedostatka vitamina C. U SAD se procenjuje da čak 7 odsto populacije pati od nedostatka ovog vitamina, a stručnjaci strahuju da popularnost lekova za mršavljenje može da pogorša ovu tendenciju.

Robi Vilijams je priznao da mu je, nakon upotrebe sredstva za suzbijanje apetita sličnog Ozempiku, dijagnostikovan skorbut. U razgovoru za The Mirror ispričao je da je prestao da jede i nije unosio neophodne hranljive materije. Takođe je naveo da se tokom terapije osećao potišteno i iscrpljeno.

Lekari naglašavaju da osobama koje koriste lekove za mršavljenje, preporučuju visokoproteinsku i uravnoteženu ishranu, kao i vežbe snage kako bi se minimizirao gubitak mišićne mase. Međutim, mnogi pacijenti se ne pridržavaju ovih preporuka, što povećava rizik od nutritivnih nedostataka i zdravstvenih komplikacija.

Lečenje skorbuta uključuje uzimanje suplemenata vitamina C i povećan unos voća i povrća. Većina pacijenata oseća poboljšanje nakon 48 sati, dok se potpuno zdravlje obično vraća u roku od dve nedelje.

