Pronašli smo Yamazaki 55: Legendarni japanski viski – nećete vjerovati koliko košta

Yamazaki 55, jedan od najskupljih japanskih viskija ikada, pronašli smo na aerodromu u Beču po cijeni od 349.999 eura.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Jedan od najskupljih i najrjeđih viskija na svijetu, Yamazaki 55 Year Old Single Malt, pronašli smo u prodaji na aerodromu u Beču po cijeni od čak 349.999 eura. Ovaj luksuzni japanski viski poznat je kao kolekcionarski dragulj koji se često pojavljuje na prestižnim svjetskim aukcijama.

Najstariji luksuzni japanski viski

Ovaj premium single malt proizvodi japanska kompanija Suntory u čuvenoj Yamazaki Distillery, najstarijoj destileriji viskija u Japanu. Yamazaki 55 predstavlja najstarije izdanje ove destilerije.

Viski je nastao spajanjem rijetkih destilata iz 1960. i 1964. godine koji su odležavali u japanskom mizunara hrastu i američkim hrastovim bačvama. Nakon 55 godina starenja, stvoren je izuzetno kompleksan i bogat profil koji ovaj viski svrstava u sam vrh svjetske ponude.

Japanski viski Yamazaki 55

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Aukcijski rekordi i kolekcionarska vrijednost

Yamazaki 55 je poznat po tome što postiže rekordne cijene na međunarodnim aukcijama. Pojedine boce prodavane su za stotine hiljada dolara, a na aukcijama kuća poput Sotheby's ovaj viski je dostizao cijene koje ga svrstavaju među najskuplje japanske viskije ikada prodane.

Zbog ekstremno ograničenog broja proizvedenih boca i ogromne potražnje među kolekcionarima, Yamazaki 55 se smatra i investicionim predmetom u svijetu luksuznih pića.

Ovaj viski pušten je u prodaju u dvije odvojene serije po 100 boca, što ukupno čini 200 boca širom svijeta. Prvih 100 boca objavljeno je 2020. godine isključivo u Japanu, putem sistema lutrije, dok je druga serija od još 100 boca 2021. godine dostupna na međunarodnim tržištima.

Okus i aroma Yamazakija 55

Stručne degustacione bilješke opisuju ovaj japanski viski kao izuzetno složen i elegantan:

Miris : sandalovina, star papir, kaki jabuka, breskva, voćne note.

: sandalovina, star papir, kaki jabuka, breskva, voćne note. Ukus : biljni i nježno slatki tonovi, mango, kokos, citrus, drvo.

: biljni i nježno slatki tonovi, mango, kokos, citrus, drvo. Završetak: izuzetno dug i blag, sa notama crnog čaja, bilja i dima.

Sa 46 odsto alkohola, riječ je o viskiju namijenjenom kolekcionarima i istinskim poznavaocima.

Luksuzno pakovanje i simbol prestiža

Yamazaki 55 dolazi u ručno dekorisanoj boci smještenoj u kutiju od mizunara hrasta sa tradicionalnim japanskim detaljima i zlatnom prašinom kojom je ispisan broj 55 na boci. Ekskluzivno pakovanje dodatno naglašava njegov status simbola luksuza.