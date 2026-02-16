Aristokratska porodica pokušala dati ime djevojčici koje se sastoji od 133 slova

Slučaj sa imenom od 133 slova ušao je u istoriju i izazvao buru rasprava i negodovanja u javnosti.

Izvor: Enrique Cidoncha / ContactoPhoto / Profimedia

Svaki roditelj želi svom djetetu sve ono što je posebno. Ponekad se ta želja ogleda u izboru zaista jedinstvenog imena, ali postoje slučajevi kada težnja da se istakne, prelazi sve granice.

Tako je bilo u jednoj uglednoj španskoj porodici, gdje su novorođenoj devojčici dali ime od čak 133 slova. Ovaj izbor izazvao je pravi birokratski skandal. Kako živi djevojčica čije ime ne staje ni u jedan zvanični dokument? I šta je natjeralo aristokrate da naprave takav potez?

Plemeniti slučaj

Priča je počela u Sevilji, u porodici 17. vojvode od Ueskara, Fernanda Fic-Džejmsa Stjuarta i njegove supruge Sofije Palasuelo, kada im se rodila druga ćerka. Krštenje je bilo raskošno, u starim tradicijama. Ipak, poslije svečane ceremonije, uslijedio je neočekivan sukob sa zakonom.

Roditelji su za djevojčicu pripremili ime koje je uključivalo čitavu porodičnu lozu u nekoliko redova. Evo kako glasi:

Sofía Fernanda Dolores Cayetana Teresa Ángela de la Cruz Micaela del Santísimo Sacramento del Perpetuo Socorro de la Santísima Trinidad y de Todos Los Santos,

odnosno:

Sofija Fernanda Dolores Kajetana Tereza Anhela de la Kruz Mikaela del Santisimo Sakramento del Perpetuo Sokoro de la Santisima Trinidad i de Todos Los Santos.

U intervjuu, vojvoda je objasnio da ovaj izbor nije bila samo lična hirovita odluka. Svaki dio imena bio je omaž važnim ličnostima iz istorije njihove loze. Ime Sofija djevojčica je dobila po majci i baki. Fernanda je referenca na oca i rođaka po dedinoj liniji. Ostala imena slavila su druge pretke, uključujući poznatu vojvotkinju Albu, poznatu po bogatstvu i titulama.

Najduže ime na svetu devojčice iz španske porodice ne može da stane ni u jedan zvanični dokument.

Izvor: Europa Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Za aristokratsku porodicu, ovo je bio način da sačuvaju sjećanje na generacije. Nisu mogli da razumiju zašto je njihov plemeniti gest izazvao takvo neprihvatanje.

Sukob sa stvarnošću

Matične službe bile su nepopustljive. Špansko zakonodavstvo jasno ograničava dužinu imena za novorođenčad. Dozvoljeno je ili jedno složeno ime ili dva jednostavna. Zapis od ovolikog broja riječi, koji je predložio vojvoda, nije imao šanse da bude upisan u zvanične dokumente. Roditelji su morali da popuste.

Ovo nije bio prvi sličan slučaj za porodicu. Dvije godine ranije pokušali su svojoj prvoj ćerki da daju dugo ime. Tada im je takođe odbijeno, a ime je skraćeno. Ovoga puta, roditelji su pristupili sa još većim ambicijama, nadajući se možda drugačijem ishodu, ali ništa nije uspjelo.

Koje ime je na kraju dobila devojčica?

Pod pritiskom birokratije, vojvoda je izdao zvaničnu odluku o preimenovanju ćerke. Tačno kratko ime koje će sada nositi djevojčica, nije otkriveno. Vjerovatno će u dokumentima ostati samo prva dva imena iz duge kombinacije - Sofija Fernanda. Upravo ovu verziju su od početka predlagale matične službe.

Za vlasnicu najdužeg imena ova situacija, naravno, trenutno nije bitna. Odrasta u raskošnim uslovima porodičnog dvora Duenjas, okružena ljubavlju i pažnjom. Ali kada poraste, ova porodična legenda sigurno će postati dio njene lične priče. Znaće da su željeli da je imenuju u čast čitavog niza istaknutih predaka, od engleskih kraljeva do aristokratkinje Španije.

