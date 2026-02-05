Kućica kao iz bajke: Stolar napravio mali raj, postao viralan i sad od toga živi

Pogledajte kako izgleda drvena kućica u kojoj noćenje košta 650 eura.

Izvor: Printscreen/CNBC Make It

Godine 2015. Kris Brumfild, 50-godišnji stolar i građevinski izvođač sa višedecenijskim iskustvom i njegova supruga kupili su imanje od pet hektara u Remsenu, u saveznoj državi Njujork, za oko 25.000 eura.

Brumfild je odrastao nedaleko odatle, a zemljište se nalazi blizu imanja koje posjeduje njegov brat. Nedugo nakon kupovine, Brumfild kaže da je svakog vikenda putovao iz porodične kuće u Konektikatu kako bi radio na drvenoj kući, koju je uglavnom gradio sam.

Angažovao je saradnike za bušenje bunara, električara za instalacije i majstora za postavljanje gipsane ploče.

"Oduvijek sam znao da će ovo biti objekat za iznajmljivanje. Znao sam da ću na imanju sagraditi više kućica. Izabrao sam ovu lokaciju jer je blizu jezera, okružena šumom i ima blage brežuljke. Vidio sam njen potencijal", kaže.

Nakon tri godine, Brumfild je završio kuću sa jednom spavaćom sobom i kupatilom. Kada je kućicu oglasio za izdavanje preko Airbnb-a, postala je viralna. Nalazi se među najpoželjnijim smještajima.

"Proces je za mene bio nevjerovatan. Volio sam da budem ovdje i da gradim šta god poželim. To je bilo nešto što je proizašlo iz moje glave, a ne iz nacrta. Ta sloboda je bila sjajna", kaže Brumfild.

Uspjeh kuće podstakao ga je da angažuje tim i započne izgradnju drvene kuće u blizini. Nakon 13 nedjelja, završena je u novembru 2019. godine. Kuća na drvetu ima dvije spavaće sobe, jedno kupatilo, privatno jezerce, terasu. Prostire se na oko 112 kvadratnih metara. Dnevna soba i glavna spavaća soba imaju pogled na vodopad.

"Želio sam da kuću završim što prije, pa sam angažovao pomoć. Reakcije gostiju bile su nevjerovatne. Nisam želio da propustim trenutak dok interesovanje raste", kaže.

Posebnost ove kuće je to što se nalazi na visini od oko 4,3 metra iznad zemlje, a do nje se dolazi preko visećeg mosta.

"Želio sam da stvorim nešto što će privući mlade porodice".

Brumfild navodi da danas ostvaruje oko 370.000 eura godišnjeg prihoda od izdavanja. Taj prihod mu je omogućio da se 2021. godine povuče iz građevinskog posla. Danas se bavi nadgledanjem zaposlenih, projektovanjem novih kućica i planiranjem budućnosti.

"Uvijek postoji nešto što me gura da idem dalje. Ne mogu samo da sjedim i ne radim ništa. Porodica mi je najveća inspiracija, jednog dana oni će ovo preuzeti", kaže on.

(MONDO)