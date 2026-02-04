Začepljene arterije se vide golim okom: Oprez, ove promjene prethode infarktu i moždanom udaru

Ignorisanje promjena na koži znači rizik da se bolest krvnih sudova razvija tiho i neprimijećeno.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Povišen holesterol može da se vidi na koži.

To može da ukaže na rizik od bolesti srca i krvnih sudova.

Rana kontrola sprečava ozbiljne posledice.

Povišen holesterol rijetko daje jasne simptome, ali koža može da bude jedno od prvih mjesta na kojima problem postaje vidljiv. Promjene same po sebi nisu uvijek opasne, ali mogu da ukažu na poremećaje masnoća u krvi, koji povećavaju rizik od bolesti srca i krvnih sudova.

Visok holesterol se ispoljava na koži

Holesterol je masnoća koja cirkuliše u krvi. Kada je njegov nivo previše visok, počinje da se taloži ne samo u zidovima krvnih sudova, već i u koži i potkožnom tkivu. Vremenom, to može da dovede do pojave vidljivih promjena koje nisu povezane ni sa alergijom ni sa infekcijom.

Pored toga, višak lipida može da poremeti mikrocirkulaciju. Ako sitni krvni sudovi u koži ne dovode dovoljno kiseonika, koža mijenja boju, a u težim slučajevima može doći i do oštećenja tkiva, piše Healthline.

Najkarakterističnije promjene na koži, povezane sa začepljenim arterijama kod povišenog holesterola, jesu ksantomi, odnosno masne naslage koje se talože u koži ili tetivama. Mogu da se pojave u različitim oblicima:

sitne, iznenada nastale kvržice koje podsjećaju na osip,

tvrdi čvorići u predjelu koljena, laktova, članaka ili zadnjice,

ravne ili blago izdignute mrlje na različitim djelovima tijela.

Poseban oblik su ksantelazme kapaka, odnosno meke, žućkaste promjene oko očiju, najčešće u unutrašnjim uglovima kapaka. Iako su same po sebi benigne, često prate povišen nivo holesterola ili poremećaje lipida genetskog porijekla.

Promjene boje kože i poremećaji cirkulacije

Povišen holesterol može da doprinese zatvaranju sitnih krvnih sudova. Jedan od mogućih efekata je plavičasto-crveno, mrežasto prošaran izgled kože, najčešće na nogama ili stopalima. Takva slika može biti prolazna, ali ako traje duže ili je praćena bolom, može da ukaže na vaskularne probleme.

U rijetkim, ali ozbiljnim slučajevima dolazi do tzv. holesterolskih embolija, kada se fragment aterosklerotskog plaka zaglavi u malom krvnom sudu. To može da dovede do pojave rana, nekroze kože ili bolnih, plavičastih prstiju. Ovo je stanje koje zahtijeva hitnu ljekarsku konsultaciju.

Neke kožne bolesti, iako nisu direktno izazvane holesterolom, češće se javljaju zajedno sa poremećajima masnoća u krvi. Primjer je psorijaza, hronična zapaljenska bolest koja je povezana sa povećanim rizikom od kardiovaskularnih oboljenja. Kod osoba sa psorijazom češće se uočava povišen holesterol, što dodatno opterećuje cirkulatorni sistem.