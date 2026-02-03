"Jedino piće koje treba da pijete kad ste bolesni": Svi lekari imaju isti odgovor i nije čaj

Iznenađujuće piće koje lekari uvek preporučuju kada ste bolesni.

Izvor: MONDO

Kada ste sklupčani na kauču sa maramicama zabijenim u nos ili ležite u krevetu pogrbljeni nad kofom, poslednje o čemu obično razmišljate jeste šta bi trebalo da pijete. Ipak, opšte je poznato da tečnosti koje unosite, mogu da utiču na to koliko brzo ćete se oporaviti.

Na pamet vam pada mnogo zdravih opcija - čaj od đumbira, sok od pomorandže, pa čak i neki jarko obojeni sportski napitak. Međutim, lekari otkrivaju koje je to jedno piće koje bi trebalo da pijete kada ste bolesni, a koje nadmašuje sva ostala.

Zašto je voda najbolje piće kada ste bolesni?

"Verujem da je najvažnije piće koje treba piti kada ste bolesni - voda. Kada ste bolesni, bilo da je reč o prehladi, gripu, alergijama ili nekoj drugoj infekciji, vaše telo gubi velike količine tečnosti i ima povećane metaboličke potrebe kako bi se izborilo sa bolešću. Održavanje hidratacije je ključno jer sprečava dehidrataciju, koja može negativno da utiče na oporavak", kaže za Real Simple dr Marijam Zahari.

Dr Zahari navodi simptome poput znojenja, povišene temperature, povraćanja i dijareje, koji mogu da dovedu do gubitka tečnosti i elektrolita, a samim tim i do dehidratacije.

"Dehidratacija može da zgusne sluz i oslabi cirkulaciju, što otežava imunim ćelijama da stignu do mesta infekcije i uklone bakterije ili viruse koji je izazivaju", objašnjava ona.

Poruka je jasna - voda je temelj oporavka. Isto potvrđuje i drugi lekar.

"Iako različite tečnosti mogu da pomognu kod određenih simptoma, jedno od najvažnijih pića kada ste bolesni svakako je voda. Voda je važna za svakodnevno zdravlje i pomaže u sprečavanju dehidratacije kada se imuni sistem aktivira u borbi protiv infekcije", kaže dr Metju Heler.

Dr Heler dodaje da se potrebna količina vode razlikuje od osobe do osobe, ali da bolest kod svih povećava potrebu za tečnošću, "posebno ako telo gubi tečnost usled znojenja, dijareje ili povraćanja".

Zdravstvene koristi pijenja vode kada ste bolesni

"Postoje brojne koristi pijenja vode, osim same nadoknade izgubljene tečnosti", kaže dr Heler.

Evo detaljnijeg pregleda šta čaša vode čini za vas kada se ne osećate najbolje:

1. Stabilizuje zapreminu krvi

Redovan unos tečnosti pomaže telu da funkcioniše na ćelijskom nivou, a prema rečima dr Zahari, pravilna hidratacija može čak da skrati vreme oporavka tokom bolesti.

"Održavanje hidratacije pomaže u očuvanju zapremine krvi i obezbeđuje da dovoljno kiseonika, hranljivih materija, elektrolita i imunih ćelija stigne do tkiva", objašnjava ona.

2. Podržava imuni sistem

Unos dovoljne količine vode usko je povezan sa načinom na koji se telo brani od bolesti. Dr Zahari se poziva na istraživanja koja pokazuju kako hidratacija utiče na imuni sistem. Jedna studija objavljena u časopisu Journal of Applied Physiology pokazala je da dehidratacija može da poveća nivo kortizola, hormona koji, prema njenim rečima, može da "potisne funkcije imunog sistema u borbi protiv infekcija".

Druga studija, objavljena u časopisu iScience, pokazala je da ograničavanje unosa vode remeti ravnotežu crevne mikrobiote i smanjuje broj imunih ćelija, dva faktora ključna za odgovor organizma na infekciju. Kada je hidratacija bila adekvatna, crevna sredina je ostajala stabilnija, a imuna odbrana efikasnija.

3. Reguliše telesnu temperaturu i limfni protok

Voda pomaže telu na više nivoa, od cirkulacije do kontrole telesne temperature.

"Pijenje vode pomaže u održavanju limfnog protoka, koji je ključan za transport imunih ćelija. Takođe pomaže bubrezima da iz krvi uklone otpadne i upalne produkte koji nastaju tokom infekcije", kaže dr Zahari.

Dobra hidratacija pomaže i u regulaciji telesne temperature i energetskog metabolizma, koji su često poremećeni tokom bolesti.

"Tokom povišene temperature, voda nadoknađuje izgubljenu tečnost i pomaže u regulaciji temperature, što je važno za ćelijski metabolizam i imuni odgovor", dodaje ona.

4. Sprečava grčeve u mišićima i zatvor

Poslednje što vam treba dok ste bolesni, jeste da dobijete dodatne simptome dehidratacije. Prema rečima dr Helera, voda održava hidrataciju debelog creva, što može da spreči zatvor. Dodatna čaša vode može i da "održi mišiće hidriranim i spreči grčeve, kao i da pomogne bubrezima da se zaštite od kamena i infekcija".

5. Poboljšava raspoloženje

Držanje bokala sa vodom pored sebe tokom bolesti može da vam pomogne da se osećate manje umorno i omamljeno.

"Održavanje hidratacije može da poboljša kognitivne funkcije i raspoloženje. Pokazano je da čak i blaga dehidratacija može da naruši kratkoročno pamćenje, sposobnost koncentracije, budnost i regulaciju raspoloženja", kaže dr Zahari.