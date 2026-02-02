logo
Kako spriječiti pucanje cijevi tokom minusa? Izbjegnite nepotrebne troškove uz par lakih trikova

Kako spriječiti pucanje cijevi tokom minusa? Izbjegnite nepotrebne troškove uz par lakih trikova

Autor Mila Matović

Autor Mila Matović
0

Zima sa sobom donosi rizik od smrzavanja i pucanja vodovodnih cijevi, a šteta koja tada nastaje može da košta i nekoliko hiljada eura.

Kako spriječiti pucanje cijevi tokom minusa? Izvor: Youtube/Screenshot/dereton33

Iako vremenske prilike ne možemo da kontrolišemo, postoje jednostavne preventivne mjere koje mogu značajno da smanje rizik. Stručnjaci iz organizacije "Izvještaji potrošača" sastavili su listu praktičnih saveta za domaćinstva kako bi se cijevi zaštitile tokom hladnih dana.

Ostavite otvorena vrata kuhinjskih elemenata

Cijevi kojima protiče voda potrebna je toplota. Kada su skrivene iza zatvorenih kuhinjskih elemenata ili ormarića, izložene su znatno nižim temperaturama. Otvaranjem vrata omogućava se cirkulacija toplog vazduha iz prostora, što može biti presudno u noćima sa ekstremno niskim temperaturama.

Pustite da voda lagano curi

Preporučuje se da se, u slučaju velikih minusa, pusti da iz slavine lagano kaplje voda. I minimalan protok dovoljan je da spriječi smrzavanje vode u cijevima.

Ova mjera je posebno važna u starijim objektima i u djelovima kuće koji se slabije griju.

Ne smanjujte grijanje tokom noći

Iako mnogi pokušavaju da uštede tako što noću smanjuju temperaturu u stanu ili kući, stručnjaci upozoravaju da čak i mali pad temperature može negativno uticati na stanje cijevi.

Ušteda na grijanju može biti zanemarljiva u poređenju sa troškovima popravke pucanja cijevi.

Ne isključujte grijanje kada niste kod kuće

Čak i ako planirate da budete odsutni, grijanje ne bi trebalo potpuno isključivati. Preporuka je da temperatura u prostoru ne pada ispod 13 stepeni Celzijusa. Isključivanje grijanja tokom zimskih dana jedan je od najčešćih uzroka pucanja cijevi u praznim stanovima i vikendicama.

Izolacija cijevi kao najjeftinija zaštita

Izolacija vodovodnih cijevi je jednostavna i relativno jeftina, a može napraviti ogromnu razliku. Izolacioni materijali za cijevi dostupni su u većini prodavnica građevinskog materijala, piše Blic.

Savjetuje se i dodatna izolaciju tavana, podruma i drugih "neogrijanih" prostora, kako bi se toplota zadržala u objektu i smanjio rizik od smrzavanja instalacija. Uzimajući u obzir cijenu sanacije štete od pucanja cijevi, stručnjaci ističu da je preventiva najisplativija investicija tokom zimskih mjeseci.

