Niko ne priča o VLDL holesterolu: Kardiolog upozorava, stvara plakove na zidovima arterija i sužava krvne sudove

Visok nivo VLDL holesterola može ozbiljno da ugrozi zdravlje srca.

Izvor: screenshot

Visok VLDL stvara plakove na zidovima arterija.

Ograničava protok krvi i povećava rizik od bolesti srca.

Najbolje je smanjiti trigliceride kroz ishranu, aktivnost i lekove.

Postoji dobar razlog zašto se povišen holesterol naziva "tihim ubicom". U većini slučajeva nema nikakve simptome, ali može da ima potencijalno smrtonosne posledice ako se ne kontroliše. I dok su neki ljudi u riziku zbog loših prehrambenih i životnih navika, kod drugih je to jednostavno stvar loše sreće u genetskoj lutriji.

Dr Oliver Gutman je konsultant kardiolog u bolnici Wellington, koja je deo HCA Healthcare UK. Kada ljudima saopšti da imaju povišen holesterol, dobija različite reakcije, otkrio je za telegraph.co.uk.

"Ponekad pacijenti znaju da vode nezdrav život, ali često ispred mene sedi vrlo fit, vitka osoba zdravog izgleda i kada joj kažem da ima izrazito povišen LDL, 'loš' holesterol, bude zaista šokirana", rekao je kardiolog u želji da razbije uobičajeni mit.

HDL je uvek "dobar" holesterol?

Možda ste primetili da se pri opisivanju HDL-a i LDL-a kao "dobrog" i "lošeg" holesterola, uvek koriste navodnici. To je zato što je, iako su ove oznake koristan vodič, celokupna slika znatno složenija, a naučna saznanja se stalno dopunjuju i menjaju.

Istraživanja su, na primer, pokazala da su i druge vrste holesterola i srodnih masti, poput VLDL-a (lipoproteina veoma niske gustine) i triglicerida, takođe važni faktori rizika kada je reč o srčanim bolestima, dok veoma visoki nivoi HDL holesterola mogu da ukazuju na postojanje nekog osnovnog poremećaja.

"To može biti zato što je HDL postao disfunkcionalan i ne obavlja svoju ulogu onako kako bi trebalo", rekao je dr Gutman, dodajući da "ne može da se seti kada je poslednji put nekome u ordinaciji rekao: 'Vaš HDL je previsok'".

"Znamo da je snižavanje LDL-a korisno i da je u većini slučajeva viši nivo HDL holesterola dobra stvar. Naravno, kao i u svemu u medicini, postoje izuzeci od pravila i o svemu tome stalno učimo, ali za većinu ljudi - ovo je koristan način da se ovoj temi pristupi", rekao je dr Oliver Gutman.

Šta je VLDL holesterol?

Prema "Mejo" klinici, holesterol veoma niske gustine, poznat i kao VLDL, proizvodi se u jetri i otpušta u krvotok kako bi telesna tkiva snabdeo vrstom masti koja se naziva trigliceridi.

Postoji više vrsta lipoproteina koji prenose holesterol kroz telo. Lipoproteini se sastoje od holesterola, masti, odnosno triglicerida i proteina koji se nazivaju apolipoproteini, u različitim proporcijama. Oko polovine jedne VLDL čestice čine trigliceridi.

Visok nivo VLDL holesterola povezuje se sa stvaranjem plakova na zidovima arterija, koji sužavaju krvne sudove i ograničavaju protok krvi. Time se povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Ne postoji jednostavan, direktan način za merenje VLDL holesterola, zbog čega se on obično ne navodi tokom rutinskih analiza holesterola. VLDL holesterol se najčešće procenjuje kao procenat vrednosti triglicerida. Povišen nivo VLDL holesterola iznosi više od 30 miligrama po decilitru.

Najbolji način za snižavanje VLDL holesterola jeste snižavanje triglicerida. Gubitak telesne težine i redovna fizička aktivnost su ključni, a takođe se preporučuje izbegavanje šećera i alkohola. U tome mogu da pomognu i lekovi.