Policija traga za umjetnikom koji je na zid nacrtao tunel iz "Ptice trkačice": Vozač se skucao, a ljudi umiru od smijeha

Mural bio je toliko realistično nacrtan da je jedan vozač zakucao automobil u zid mosta.

Jedna neslana šala postala je viralna nakon što je nepoznata osoba na zidu mosta oslikala hiperrealističan tunel iz crtanog filma "Ptica trkačica". Iluzija je bila toliko uverljiva da je jedan vozač pokušao da prođe kroz "tunel", nakon čega je došlo do sudara.

Mural je izgledao trodimenzionalno i bio dovoljno realan da prevari vozača u pokretu, pogledajte kako je sve izgledalo:

Srećom, vozač je prošao bez težih povreda, ali su mišljenja ljudi podijeljena — dok jedni smatraju da je u pitanju urnebesna fora, drugi upozoravaju da je takva šala izuzetno opasna.

Policija je slučaj okarakterisala kao vandalizam i traga za osobom koja stoji iza ovog čina. Na društvenim mrežama, anonimni autor dobio je i titulu svojevrsnog "narodnog heroja" zbog savršenog crtačkog tajminga, a urnebesni komentari preplavili su mreže.