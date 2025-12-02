Da li je ovo najgori recept istoriji mreža? Čovjek podijelio tajne sastojke svoje tetke dok kuva i ljudima je muka

U koliko ste se nekad pitali za najgori recept na svijetu, ne tražite dalje...

Izvor: Instagram printscreen / theofficial_azz

Kada je jedan žena u šerpi počela da kuva pirinač, djelovalo je da će uslijediti recept za neku vrstu rižota ili sutlijaša, međutim, stvar je krenula u sasvim neočekivanom smjeru.

Ona je nastavila da dodaje: paradajz, štangle čokolade, limun, pavlaku za kuvanje, jaja, a potom je sve zalila sokom i dodala oko 1kg šećera.

Pogledajte video koji je u objavi naslovio "Tetka kad podijeli svoj tajni recept za pirinač":

Ljudi su gledali u nevjerici i iznosili gađenje: "Mislim da sam upravo pogledala najgori recept u svom životu!" "Šta je ovo i zašto??" "Zaboravila je da doda par cipela u ovaj bućkuriš", "Treba joj samo slijepi miš i ukosnice da završi ritual".