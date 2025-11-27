Fitnes trener (30) preminuo nakon izazova: Jeo je 10.000 kalorija dnevno

Dmitrij Nuјanzin je navodno pokušavao da dobije, a zatim i izgubi oko 25 kilograma, kako bi promovisao svoj fitnes program.

Izvor: Instagram/dmitryfit/Printscreen

Dmitrij Nuјanzin, fitnes trener, preminuo je od iznenadnog srčanog zastoja nakon što je učestvovao u izazovu prejedanja, u kojem je pokušao da dobije oko 25 kg, a zatim i izgubi, kako bi promovisao svoj novi program mršavljenja.

Dmitrij Nuјanzin, trener fitnesa i influenser iz ruskog grada Orenburg, nedeljama je unosio po 10.000 kalorija dnevno u pokušaju da dobije oko 25 kg. Njegov plan je bio da zatim izgubi težinu uz pomoć svog novog fitnes programa, prema prevodima sa ruskih društvenih mreža, prenosi "Dejli mejl".

Tridesetogodišnjak je počeo da se osjeća loše, navode mediji. Otkazao je treninge i rekao prijateljima da ide kod ljekara. Preminuo je u snu od srčanog zastoja.

Nuјanzin je za mjesec dana u okviru izazova dobio skoro 15 kg. Obećao je da će platiti oko 100 eura svakome ko izgubi 10 odsto tjelesne težine koristeći njegov program do Nove godine.

"Moj kurs mršavljenja uskoro počinje, gdje možete da osvojite sjajne nagrade i, što je najvažnije, izgradite lijepo tijelo, naučite kako da jedete i zabavite se! Mršaviću zajedno sa mojim učenicima, tako da će biti uzbudljivije!", napisao je na svom Instagramu.

Na početku izazova trener je imao nešto više od 92 kilograma, a do 18. novembra njegova je težina dosegnula 103 kilograma. Povećanje težine postigao je konzumiranjem hrane bogate holesterolom.

"Za doručak jedem tanjir peciva i pola torte. Za ručak obično jedem 800 grama knedli sa majonezom. Tokom dana mogu da grickam čips, a za večeru jedem burger i dvije male pice ili u kafiću ili naručene dostavom", rekao je.

Prekomjerna težina može da optereti srce, objašnjavaju stručnjaci sa Brown univerziteta.

"Što je tijelo veće, srce mora više da radi da pumpa i cirkuliše krv. Višak težine takođe daje tijelu volumen, što stvara veći otpor koji srce mora da savlada dok pumpa".