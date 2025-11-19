Štene koje se inhalira je nešto najslađe što ćete videti večeras: Najslađi krzneni pacijent čak i šapicama drži masku

Snimak psa rase Džek Rasel koje ima problem sa plućima, te je iz tog razloga morao da se inhalira kao deca, raznežio je ljude

Izvor: instagram/jackrussellofficiel

Snimak šteneta koje se razbolelo, te sada mora da dobije svoju terapiju i da se inhalira, preko noći je postao viralan, i internet se, slobodno možemo reći "topi" od slatkoće. Način na koji sićušnim šapama pridržava masku raznežio je baš sve koji su video pogledali.

Toliko je nežno i umiljato da gotovo svi imaju identičan komentar - ovo je najslađi krzneni pacijent svih vremena!

Inače, sve je krenulo nakon što je njegov vlasnik okačio video svog psa uz reči: "Sutra se navršava 3 meseca otkako je ovaj anđeo ušao u naše živote!! Toliko toga smo prošli, zar ne, moj mali komadiću ljubavi?!"

Očekivano, komentari nisu izostali:

"Ali kako šapicama drži svoju malu masku", "Koliko je sladak, pa ja ne mogu", "Pa on je jedna beba", "On tačno zna da će mu ovo pomoći", "Pokazaću svojoj ćerkici da vidi da čak i kuce to mogu", "Med"... samo je delić onoga što su ljudi pisali.