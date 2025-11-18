logo
Kako brzo odmagliti stakla na autu? Instruktorka vožnje pokazala trik koji će vam uštedjeti vrijeme i živce

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Instruktorka vožnje je otkrila kako možete da održite vjetrobransko staklo vašeg automobila bez zamagljivanja cijeli dan pomoću jednostavnog trika.

Kako brzo odmagliti stakla na autu? Instruktorka vožnje pokazala trik koji će vam uštedjeti vrijeme Izvor: MONDO/Anđela Vukčević

Kako temperature počinju da padaju, a uslovi na putu postaju vlažniji, vozači će vjerovatno morati da se nose sa problemom zamagljenih stakala. Ovaj iritantni problem nastaje kada vlažan vazduh dođe u kontakt sa hladnim staklenim površinama, što izaziva kondenzaciju.

Većina automobila ima dugme na kontrolnoj tabli koje usmjerava protok vazduha od grijača do vjetrobranskog stakla kako bi ga očistilo. Ali za mnoge vozače ovo može biti prilično dugotrajno i dosadno.

Srećom, instruktorka vožnje podijelila je nekoliko vrhunskih savjeta o tome kako efikasno i lako odmagliti vjetrobransko staklo. Ona je na TikTok-u objasnila da zapravo ne bi trebalo da uključite grijanje na punu snagu ako želite da skratite vrijeme.





"Razlog zašto koristite topli vazduh je zbog razlike u temperaturi unutar i spolja vašeg automobila. Po kišnom vremenu, ako imate grijanje vjetrobranskog stakla, uključite ga. Alternativno, uključite grijanje na klima uređaju i usmjerite vazduh ka vjetrobranskom staklu. Postepeno povećavajte grijanje svakih nekoliko minuta da biste očistili vjetrobransko staklo", objasnila je ona.

(Net.hr/MONDO)

