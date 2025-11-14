Ratovi zvijezda” dobijaju svoj dom: Lukasov muzej otvara vrata u Los Anđelesu

Tvorac "Ratova zvijezda" Džordž Lukas planira da otvori dugo planirani muzej u Los Anđelesu u septembru sljedeće godine, objavio je "Lukasov muzej narativne umjetnosti".

U saopštenju se navodi da će muzej obuhvatati kolekciju od više od 40.000 djela.

Jezgro Muzeja dolazi iz Lukasovih privatnih arhiva i uključuje filmske umjetničke predmete, fotografije i stripovske crteže, kao i slike Fride Kalo, Dijega Rivere, Maksfilda Pariša i Normana Rokvela.

Muzej se gradi u Los Anđelesu, svjetskoj prijestonici filmske industrije, prenijela je agencija DPA.

Kamen temeljac za petospratnicu, koju je u futurističkom stilu projektovao kineski arhitekta Ma Jansong, položen je 2018. godine.

Lukas je 2012. godine prodao svoj filmski studio sa sjedištem u San Francisku kompaniji "Dizni" za oko četiri milijarde dolara.

Godinu dana kasnije, legendarni režiser, producent i scenarista objavio je planove o muzeju.

