Zašto ne možemo da prestanemo da zijevamo? Spavamo, a cio dan se borimo da nam glave na padnu

Da li ste primijetili da u poslednje vrijeme zevate više nego ikada ili neko od vaših bliskih ljudi iz okruženja?

Izvor: Lepa i Srecna

Zevanje pomaže mozgu da se ohladi i razmišljate jasnije.

Ljudi češće zevaju zimi nego leti, posebno nakon boravka napolju.

Zevanje može da bude zarazno i poboljšava pažnju i mentalnu efikasnost.

Zevanje je uzelo maha u poslednje vreme. Mnogo je ljudi koji se žale na umor, čak i ako imaju kvalitetan san. Zevanje može da bude više od znaka pospanosti ili pokazivanja dosade. Zima donosi više zevanja nego leto, tvrdi istraživanje koje sugeriše da to može da bude način da mozak "ohladi" sam sebe. Prema teoriji hlađenja mozga, piše NBS news, zevanje ima svoj smisao jer pomaže u kontroli temperature mozga, što omogućava jasnije razmišljanje.

Istraživači su takođe primetili sezonske varijacije u učestalosti zevanja. Ljudi izgleda zevaju češće zimi, nakon što provedu duže vreme napolju na hladnijem vazduhu, nego leti na vrućini.

"Ljudi imaju manju verovatnoću da zevaju kada je temperatura okoline viša od telesne temperature, jer duboko udisanje toplijeg vazduha od tela ne bi rezultiralo hlađenjem", kaže Endru Galap, postdoktorski istraživač na Odeljenju za ekologiju i evolucionu biologiju na Univerzitetu Prinston u Nju Džerziju.

Istraživanje, objavljeno u časopisu Frontiers in Evolutionary Neuroscience, sprovedeno je u Tusonu u Arizoni, klimi u kojoj termometar rutinski prelazi ljudsku telesnu temperaturu od 37 °C. Istraživači su uporedili učestalost zaraznog zevanja kod 80 ljudi koji su bili napolju u zimskim uslovima u Tusonu, sa umerenijim temperaturama i nešto višom vlagom i kod 80 ljudi tokom ranog leta, kada je vreme toplije, a vlažnost relativno niska.

Istraživači su ljudima na ulici dali upitnik o zaraznom zevanju. Upitnik je sadržao 20 fotografija ljudi koji zevaju i pitanja o tome koliko su učesnici vremena proveli napolju pre ankete, koliko su spavali prethodne noći i koliko često zevaju tokom eksperimenta.

Ljudi zevaju iz dva glavna razloga: spontano, zbog umora, stresa, promena u mentalnoj ili fizičkoj aktivnosti i usklađeno sa cirkadijalnim ritmom tela, kaže Galap, vodeći autor istraživanja. Zevanje može biti i socijalno zarazno. Videti, čuti, pročitati ili pomisliti na zevanje može da izazove isto kod vas.

Naučnici su otkrili da je tokom zime gotovo polovina učesnika zabeležila zevanje tokom eksperimenta, u poređenju sa oko četvrtinom učesnika leti. Zevanje je takođe bilo povezano sa vremenom provedenim napolju u tim klimatskim uslovima.

Galap objašnjava da zevanje može da deluje poput radijatora automobila, uklanjajući pretoplu krv iz mozga i uvodeći hladniju krv iz pluća, ruku i nogu. Baš kao što pregrejan motor ne funkcioniše dobro, ni pregrejan mozak ne radi optimalno.

"Zevanje funkcioniše tako da poboljša pažnju i mentalnu efikasnost vraćanjem optimalne temperature mozga. Dakle, trebalo bi ga smatrati dobrim, a ne lošim", ističe Galap.

Ako ste zevali dok ste čitali ovaj članak, to može da znači da jednostavno "oštrite" mozak kako biste bili budniji.