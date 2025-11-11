Najkraći IQ test na svijetu ima samo 3 pitanja: Probajte, tek 17 odsto ljudi ga rješava tačno

Ako volite kvizove i zagonetke, imamo savršen test za vas!

Najkraći IQ test na svijetu sastoji se od samo tri pitanja.

Manje od jedne petine ljudi rješava ga ispravno.

Test je dio poznatog istraživanja profesora MIT-a (Tehnološkog instituta u Masačusetsu).

Da li ste spremni da testirate svoje sposobnosti? Ovo je najkraći IQ test na svijetu! Sastoji se od samo tri pitanja, ali manje od jedne petine ljudi rješava ga ispravno.

Ako ste ikada željeli da provjerite svoju inteligenciju, ali nemate vremena za dug i naporan IQ test, oprobajte se. Upozoravamo, upalićete moždane vijuge.

Cognitive Reflection Test nije nov. To je dio istraživanja objavljenog 2005. godine od strane profesora Tehnološkog instituta u Masačusetsu, Šejna Frederika. Rad se nedavno pojavio na internetu, što je motivisalo mnoge da probaju ovaj test. U okviru svojih istraživanja, profesor Frederik je zamolio više od 3.000 učesnika iz različitih sredina da reše test, a čak su i studenti najboljih američkih univerziteta, poput Jejla i Harvarda, imali poteškoća sa svim odgovorima.

Od svih koji su učestvovali, samo 17 odsto je osvojilo sve poene, što znači da 83 odsto ljudi nije položilo test.

"Dolazak do tačnog odgovora često zahtijeva potiskivanje pogrešnog odgovora koji se impulsivno javlja u umu", objašnjava profesor Frederik.

Kako ćete vi proći?

IQ test - samo 3 pitanja

Reket i lopta koštaju ukupno 1 dolar i 10 centi. Reket košta dolar više od lopte. Koliko košta lopta? Ako pet mašina za pet minuta proizvede pet stvari, koliko vremena će biti potrebno 100 mašina da proizvede 100 stvari? U jezeru raste lokvanj. Svakog dana se udvostručuje. Ako pokrivanje cijelog jezera traje 48 dana, koliko dana je potrebno da pokriju polovinu jezera?

Tri najčešća odgovora + netačna:

10 centi 100 minuta 24 dana

Kliknite na strelicu da pročitate tačne odgovore...