logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Najkraći IQ test na svijetu ima samo 3 pitanja: Probajte, tek 17 odsto ljudi ga rješava tačno

Najkraći IQ test na svijetu ima samo 3 pitanja: Probajte, tek 17 odsto ljudi ga rješava tačno

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Ako volite kvizove i zagonetke, imamo savršen test za vas!

DSC06571.JPG Izvor: MONDO/Teodora Orlandić
  • Najkraći IQ test na svijetu sastoji se od samo tri pitanja.
  • Manje od jedne petine ljudi rješava ga ispravno.
  • Test je dio poznatog istraživanja profesora MIT-a (Tehnološkog instituta u Masačusetsu).

Da li ste spremni da testirate svoje sposobnosti? Ovo je najkraći IQ test na svijetu! Sastoji se od samo tri pitanja, ali manje od jedne petine ljudi rješava ga ispravno.

Ako ste ikada željeli da provjerite svoju inteligenciju, ali nemate vremena za dug i naporan IQ test, oprobajte se. Upozoravamo, upalićete moždane vijuge.

Cognitive Reflection Test nije nov. To je dio istraživanja objavljenog 2005. godine od strane profesora Tehnološkog instituta u Masačusetsu, Šejna Frederika. Rad se nedavno pojavio na internetu, što je motivisalo mnoge da probaju ovaj test. U okviru svojih istraživanja, profesor Frederik je zamolio više od 3.000 učesnika iz različitih sredina da reše test, a čak su i studenti najboljih američkih univerziteta, poput Jejla i Harvarda, imali poteškoća sa svim odgovorima.

Od svih koji su učestvovali, samo 17 odsto je osvojilo sve poene, što znači da 83 odsto ljudi nije položilo test.

"Dolazak do tačnog odgovora često zahtijeva potiskivanje pogrešnog odgovora koji se impulsivno javlja u umu", objašnjava profesor Frederik.

Kako ćete vi proći?

IQ test - samo 3 pitanja

  1. Reket i lopta koštaju ukupno 1 dolar i 10 centi. Reket košta dolar više od lopte. Koliko košta lopta?
  2. Ako pet mašina za pet minuta proizvede pet stvari, koliko vremena će biti potrebno 100 mašina da proizvede 100 stvari?
  3. U jezeru raste lokvanj. Svakog dana se udvostručuje. Ako pokrivanje cijelog jezera traje 48 dana, koliko dana je potrebno da pokriju polovinu jezera?

Tri najčešća odgovora + netačna:

  1. 10 centi
  2. 100 minuta
  3. 24 dana

Kliknite na strelicu da pročitate tačne odgovore...

Tagovi

test kviz IQ

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ