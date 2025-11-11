Deka u 67. godini prvi put dobio rođendansku tortu: Nije mogao da zadrži suze, 8 miliona ljudi se slomilo zbog snimka

Unuci su se organizovali da deki organizuju rođendansku proslavu, a video je preko noći postao viralan

Izvor: printscreen/tiktok/ bloom.berry2

Lako je zaboraviti da život čine male stvari i da je nekad potreban minimum da bismo nekoj osobi popravile dan. Nekad je to rođendanska torta za nekog ko je nikada nije imao, kao što je to bila priča nedavno, kada je jedna unuka odlučila da iznenadi svog deku za 67. rođendan.

Inače, video je deo TikTok izazova "Late night finds" u kom se korisnici mreže prisećaju nostalgičnih momenata sa akcentom na to koliko vreme brzo prolazi, menjajući percepciju.

Snimak koji je preko noći postao viralan prikazuje deku kom prinose tortu sa svećicom, a za sve to vreme on se vidno mučio da zadrži suze u očima.

Izvor: printscreen/tiktok/ bloom.berry2

"Ovo je rekacija mog deke na njegovu prvu proslavu rođendana", stoji u opisu videa, a komentari su se samo ređali.

"Reci deki da mu želim srećan rođendan", "Ali kako stoji, kao dete", "Toliko je sladak, ja ne mogu", "On je 66 godina čekao na ovako nešto", "Zašto me svaki Late finds dovede do suza", "Koliko je srećan, tako malo treba", pisali su ljudi oduševljeno, a video je za kratko vreme imao preko 24 hiljade komentara i čak 8.5 miliona pregleda.