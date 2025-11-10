7 čaša tople vode na prazan stomak, pa doručak 45 minuta kasnije? Ovo je mračna strana japanske vodene dijete

Japanska vodena dijeta - novi hit za mršavljenje ili opasna zabluda?

Izvor: MONDO

Japanska vodena dijeta obećava bolje zdravlje i mršavljenje, ali ima i rizike.

Previše vode može da optereti tijelo i donese suprotan efekat.

Umjerenost je ključ za bezbedne rezultate.

Za razliku od strogih dijeta, ova metoda nema mnogo pravila. Ključ je u trenutku kada pijete vodu - odmah nakon buđenja. Pristalice savjetuju da se popije i do sedam čaša tople vode na prazan stomak, a tek nakon 45 minuta da se jede prvi obrok. Vjeruje se da se tako "budi telo" i priprema za dan koji slijedi. A da li ovo zaista ima smisla i da li je bezbjedno?

U nastavku su prednosti i mane japanske vodene dijete.

Neki ovu praksu zovu terapijom, a drugi svakodnevnim ritualom koji može da podrži varenje, poboljša hidrataciju i pomogne u kontroli apetita. Kako navodi portal MedicineNet, mnoge od koristi zapravo dolaze iz jednostavne činjenice da većina ljudi pije premalo vode tokom dana. Ipak, postoji i tamna strana ovog rituala - pretjerivanje može više da škodi nego da koristi.

Moguće koristi pijenja vode na prazan stomak

Pijenje vode odmah po buđenju u mnogim kulturama smatra se zdravom navikom. Pristalice japanske vodene dijete ističu da ona može da poboljša ne samo hidrataciju, već i funkcionisanje cijelog organizma. Najčešće pomenute prednosti su:

Bolja hidratacija - stručnjaci podsjećaju da je preporuka najmanje četiri do šest čaša vode dnevno, a tokom fizičke aktivnosti ili vrućine i više. Japanska dijeta pomaže da se taj cilj ispuni odmah nakon buđenja, ali to ne mora uvijek biti idealno rešenje.

- stručnjaci podsjećaju da je preporuka najmanje četiri do šest čaša vode dnevno, a tokom fizičke aktivnosti ili vrućine i više. Japanska dijeta pomaže da se taj cilj ispuni odmah nakon buđenja, ali to ne mora uvijek biti idealno rešenje. Podrška zdravlju - dovoljna količina vode poboljšava varenje, funkciju bešike i apsorpciju hranljivih materija.

- dovoljna količina vode poboljšava varenje, funkciju bešike i apsorpciju hranljivih materija. Mogući gubitak kilograma - neka istraživanja pokazuju da dodatna voda može da ubrza metabolizam i smanji potrebu za grickalicama. Takođe, kasniji doručak može da pomogne u izbjegavanju suvišnih kalorija, ali mnogi nutricionisti osporavaju ovu tvrdnju.

- neka istraživanja pokazuju da dodatna voda može da ubrza metabolizam i smanji potrebu za grickalicama. Takođe, kasniji doručak može da pomogne u izbjegavanju suvišnih kalorija, ali mnogi nutricionisti osporavaju ovu tvrdnju. Mali "reset" organizma - jutarnji ritual pijenja vode pruža trenutak za usporavanje i svjesniji početak dana.

Mane japanske vodene dijete

Iako zvuči jednostavno, ova metoda ima i svojih mana. U pitanju je navika koja može da bude nepraktična, pa čak i potencijalno štetna ako se pretjera.

Zahtjeva vrieme i disciplinu - čekanje 45 minuta prije doručka mnogima je teško uklopiti u užurbano jutro, što može dovesti do preskakanja obroka.

- čekanje 45 minuta prije doručka mnogima je teško uklopiti u užurbano jutro, što može dovesti do preskakanja obroka. Rizik od preskakanja doručka - ako posle rituala odmah žurite na posao, lako se može dogoditi da ostanete bez energije u drugom dijelu dana.

- ako posle rituala odmah žurite na posao, lako se može dogoditi da ostanete bez energije u drugom dijelu dana. Česte posjete toaletu - nekoliko čaša vode odjednom znači i češće mokrenje.

- nekoliko čaša vode odjednom znači i češće mokrenje. Opterećenje za bubrege - previše vode može da poremeti ravnotežu elektrolita i optereti bubrege. Iako rijetko, prekomjerno unošenje tečnosti može da bude opasno.

Da li japanska vodena dijeta pomaže u mršavljenju?

Može da pomogne, ali nije čarobno rešenje. Gubitak kilograma najčešće se dešava jer:

voda privremeno ubrzava metabolizam,

stvara osjećaj sitosti i smanjuje unos hrane,

prvi obrok se pomijera za kasnije.

Za trajnije rezultate, savjetuje se da se ova dijeta kombinuje sa laganom fizičkom aktivnošću, uravnoteženom ishranom i unosom dovoljno voća i povrća.

Na kraju, japanska vodena dijeta može djelimično da se svrsta među "dijete čuda" jer je popularnost stekla uglavnom zahvaljujući internetu. Ipak, za razliku od mnogih drugih trndova, ne zahtijeva skupe proizvode ni suplemente i ne isključuje važne grupe namirnica. Voda je svima dostupna, ali važno je zapamtiti da "više" ne znači uvijek i "bolje".