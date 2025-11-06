video patke koja voli da se grli slomila internet: Razlog mnoge doveo do suza, ne mogu da prestanu da je gledaju

Kada je jedna devojka podelila priču o tome zašto njena patka voli da se mazi i grli, mnogi su ostali u neverici

Izvor: instagram/alissacgore

Kada govorimo o životinjama koje vole da se maze, sigurni smo da vam patke ne padaju prve na pamet, naprotiv. Međutim, izuzetaka uvek ima, a jedna devojka Alisa podelila je iskustvo sa svojom ljubimicom Eleonor koju je spasila još kada je bila mala, a navika da joj se zavlači pod odeću i da joj se privije uz vrat sada je postalo nešto što svakodnevno rade.

Mnoge je nasmejao i pokušaj devojke da je spusti na zemlju jer je patka glasno počela da negoduje zahtevajući da se vrati u zagrljaj.

Pogledajte:

Inače, kako je Alisa otkrila, ona je patku Eleonor pronašla kada je bila pače, i zapravo je prva životinja koju su spasili s obzirom da su ona i njen suprug želeli da na farmi zbrinjavaju napuštene životinje.

U snimku se vide kadrovi kada je Eleonor bila mala, i dok se, tražeći majku, bukvalno zavlačila u rukav svoje gazdarice, a mnogi su komentarisali da je nalik na mače ili kuče dok se mazi i grli.

Izvor: instagram/alissacgore

Očekivano, komentari nisu izostali:

"Eto zašto volim životinje više od ljudi", "Ono što sam naučila o sebi danas je da mi treba patka", "Ona nije patka nego beba", pisali su ljudi oduševljeno saglasni da im je snimak popravio dan.

Da li ste vi ikada videli patke da se ovako ponašaju?