logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sokobanja ili Soko Banja? Bezbroj puta ste pisali pogrešno, a prihvaćen je samo jedan oblik

Sokobanja ili Soko Banja? Bezbroj puta ste pisali pogrešno, a prihvaćen je samo jedan oblik

Autor Tamara Veličković
0

Sokobanja ili Soko Banja, jedna od čestih pravopisnih dilema.

DSC06571.JPG Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Svima nam se barem jednom desilo da vidimo naziv ove banje napisan na različite načine - na saobraćajnim znacima, u medijskim tekstovima, turističkim brošurama, pa čak i u nekim zvaničnim objavama. Neki pišu "Sokobanja", drugi "Soko Banja", što stvara konfuziju.

Složena geografska imena pišu se različito, zavisno od značenja i istorije imena. Prva riječ se obično piše velikim slovom, dok se ostale riječi pišu malim, osim ako nisu vlastite imenice. Ipak, kod imena koja sadrže "banja" važno je razlikovati da li se radi o naseljenom mjestu ili samo o kupalištu ili liječilištu.

  • Naseljeno mjesto (grad, opština) - riječ "Banja" postaje sastavni dio vlastitog imena i piše se velikim početnim slovom. Primjer: Vrnjačka Banja kada govorimo o gradu.
  • Kupalište ili liječilište (opšta imenica) - riječ "banja" piše se malim slovom. Primjer: "Vrnjačka banja" kada se misli na termalni kompleks, a ne grad.

Za Sokobanju, koja je i grad i opština, važi pravilo za naseljena mjesta. To znači da naziv pišemo spojeno i sa velikim početnim slovom - Sokobanja.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

pravopis sokobanja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ