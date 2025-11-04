Sokobanja ili Soko Banja? Bezbroj puta ste pisali pogrešno, a prihvaćen je samo jedan oblik

Sokobanja ili Soko Banja, jedna od čestih pravopisnih dilema.

Svima nam se barem jednom desilo da vidimo naziv ove banje napisan na različite načine - na saobraćajnim znacima, u medijskim tekstovima, turističkim brošurama, pa čak i u nekim zvaničnim objavama. Neki pišu "Sokobanja", drugi "Soko Banja", što stvara konfuziju.

Složena geografska imena pišu se različito, zavisno od značenja i istorije imena. Prva riječ se obično piše velikim slovom, dok se ostale riječi pišu malim, osim ako nisu vlastite imenice. Ipak, kod imena koja sadrže "banja" važno je razlikovati da li se radi o naseljenom mjestu ili samo o kupalištu ili liječilištu.

Naseljeno mjesto (grad, opština) - riječ "Banja" postaje sastavni dio vlastitog imena i piše se velikim početnim slovom. Primjer: Vrnjačka Banja kada govorimo o gradu.

Kupalište ili liječilište (opšta imenica) - riječ "banja" piše se malim slovom. Primjer: "Vrnjačka banja" kada se misli na termalni kompleks, a ne grad.

Za Sokobanju, koja je i grad i opština, važi pravilo za naseljena mjesta. To znači da naziv pišemo spojeno i sa velikim početnim slovom - Sokobanja.