logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zaboravite na skupe izbjeljivače: Ovaj sastojak će vam pomoći u uklanjanju mrlja i vraćanju bjeline odjeći

Zaboravite na skupe izbjeljivače: Ovaj sastojak će vam pomoći u uklanjanju mrlja i vraćanju bjeline odjeći

Autor Tamara Veličković
0

Ako vam bijela odjeća više nije sjajno bijela, postoji jednostavan trik koji će vratiti njen prvobitni izgled, uz pomoć sode bikarbone i bez štetnih hemikalija.

Zaboravite na skupe izbjeljivače: Ovaj sastojak će vam pomoći u uklanjanju mrlja Izvor: PROMO

Sivilo i žutilo na odeći čest su problem zbog kojeg omiljeni odjevni komadi s vremenom gube svežinu i sjaj. Međutim, postoji jednostavno i jeftino rešenje koje može vratiti bjelinu već nakon jednog pranja.

Tajna se krije u dodatku koji većina domaćinstava već ima - sodi bikarboni. Ova univerzalna supstanca ne koristi se samo u kuhinji, već i kao prirodno sredstvo za izbjeljivanje i uklanjanje neprijatnih mirisa iz odjeće.

Stručnjaci preporučuju dva načina primjene sode bikarbone prilikom pranja bijele odjeće:

Dodavanje direktno u bubanj mašine – prije početka ciklusa pranja. Bitno je da se soda ne stavlja u dio predviđen za deterdžent, jer može doći do začepljenja.

Potapanje u mješavini sode i vode – odjeću treba potopiti u rastvor i ostaviti da odstoji oko sat vremena, pa je zatim oprati na uobičajenom programu.

Redovnom upotrebom sode bikarbone vaša bela odjeća će ponovo zasijati, a pritom ćete izbjeći korišćenje agresivnih hemikalija i skupih izbjeljivača.

Možda ce vas zanimati


Tagovi

veš mašina veš pranje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ