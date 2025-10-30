logo
"Ono kad si toliko umoran da ne možeš ni da stojiš": Pogledajte urnebesan snimak šteneta koji nam je otopio srca

Autor Jelena Sitarica
0

Jedan pas postao je zvijezda mreža nakon što ga je vlasnik probudio iz dremke

Smiješan snimak šteneta kojem se spava Izvor: instagram/loyal_tail

Postoje dani kada ste toliko umorni da ne samo da stojite na nogama, već ne možete više ni da držite oči otvorene, no nismo samo mi ti koje stiže premor. I naši ljubimci imaju momente kada ih san savlada, a jedan psić postao je zvijezda mreža baš iz razloga što bi se svaki put ukrutio kada bi ga vlasnik podigao iz dremeža, a potom "ljosnuo" poput igračke, tonući u san.

Pogledajte urnebesnu situaciju:

Naravno, komentari nisu izostali: 

"Nije lako biti neodoljiv", "Kakav mali sladak čokoladni anđeo", "Ali koliko je u fazonu - samo još malo da odremam", "Ne mogu od slatkoće", "Radio je mnogo na tome da bude tako sladak", "Presmiješan je, kao iz crtaća", pisali su ljudi.

Da li se i vaši ljubimci ovako ponašaju?

Tagovi

pas umor štene

