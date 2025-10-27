Da li se budite sa psom kod vaših nogu? Ljubimac vam poručuje mnogo više od slatkog gesta

Ako imate psa, vjerovatno ste se makar jednom probudili sa ljubimcem koji leži pored vaših nogu. Znate li šta to znači?

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Kada pas spava kod nogu vlasnika, mnogi smatraju da je riječ o simpatičnom i punom ljubavi gestu. Ipak, razlozi zbog kojih vaš kućni ljubimac bira baš ovo mjesto idu mnogo dublje.

Osjećaj sigurnosti u grupi

Psi su životinje čopora, a njihovi preci su često spavali zajedno kako bi se osjećali sigurnije. U čoporu je svaki član imao svoju ulogu, pa je spavanje blizu drugih članova omogućavalo da se uvijek na vrijeme reaguje na potencijalnu opasnost. Ovaj instinkt i danas ostaje u ponašanju pasa.

Osjećaj sigurnosti posebno je važan za mlade pse, nedavno udomljene ljubimce ili one koji su prirodno stidljivi. Čovjek je za njih simbol stabilnosti, zbog čega žele da budu blizu njega što češće.

Spreman za avanturu

Noge vlasnika predstavljaju udobno mjesto za energične pse koji vole aktivnosti i nove izazove. Kada položi glavu pored vaših nogu, pas je siguran da neće propustiti ništa zanimljivo kada ustanete, pa ni novu aktivnost.

Ljubomora

Uporno penjanje na noge može da bude i znak ljubomore. Ako se u domu nedavno pojavilo dijete ili novi ljubimac, dotadašnji pas može da se osjeća ugroženo. Prateći vas u svakom trenutku, želi da potvrdi da je i dalje važan i da dobija vašu pažnju.

Da li je spavanje sa psom bezbjedno?

Rizik od prenosa bolesti sa psa na čovjeka dok spava pored njegovih nogu obično je nizak, pod uslovom da je pas zdrav i redovno pregledan kod veterinara.