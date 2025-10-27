Puter ili margarin? "Iznenadiće vas poređenje, rizik od prerane smrti raste za 15 odsto"

Već godinama traje rasprava o tome koji su masti zapravo zdravije za naš organizam. Šta mislite da je bolje, puter ili margarin?

U nastavku donosimo rezultate istraživanja koja mogu da bace novo svetlo na ovu dilemu - puter ili margarin. Ispostavlja se da čak i mala količina namaza na hlebu može da ima veliki uticaj na naše zdravlje.

Pristalice putera hvale njegov ukus i činjenicu da je manje prerađen, bez dodataka i aditiva. Ljubitelji margarina ističu da on sadrži znatno manje zasićenih masnih kiselina. Iako su ova dva proizvoda slična, njihov uticaj na organizam je prilično različit.

Šta se dešava ako puter zamenite margarinom?

Istraživanje Američkog koledža kardiologa iz 2022. godine pokazalo je da zamena samo 10 grama putera dnevno maslinovim uljem može da smanji rizik od smrti za čak 34 odsto. Slični rezultati dobijeni su i kada su u pitanju druge biljne masti poput margarina ili majoneza.

Puter i margarin kroz 30 godina istraživanja

Naučnici sa Harvarda su čak tri decenije pratili ishranu više od 221.000 zdravih odraslih osoba kako bi ispitali uticaj putera i biljnih ulja na zdravlje. Rezultati bi mogli da iznenade sve ljubitelje putera - pokazalo se da su osobe koje su unosile oko 2,5-3 kašičice putera dnevno, imale 15 odsto veći rizik od prerane smrti u poređenju s onima koji su ga izbegavali ili konzumirali vrlo retko.

S druge strane, oni koji su redovno koristili biljna ulja, imali su znatno bolje zdravstvene rezultate. Svakodnevno uzimanje 2-2,5 kašike biljnog ulja smanjivalo je rizik od smrti za 16 odsto, dok je 10 grama dnevno snižavalo rizik od smrti od raka za 11 odsto. Zamena 10 grama putera biljnim uljem smanjivala je rizik od smrti za 17 odsto.

Najbolje rezultate pokazali su maslinovo, sojino i ulje uljane repice, koja su povezana sa manjim rizikom od smrtnosti uopšte. Kukuruzno ulje, s druge strane, nije pokazalo značajan uticaj.

I margarin ima svoju tamnu stranu - tu prednost ima puter

Iako deluje zdravije, margarin nije savršen proizvod. Njegov kvalitet najviše zavisi od sastava. Ako se pravi od niskokvalitetnih biljnih masti i sadrži mnogo aditiva, može da bude i gori od putera. Većina margarina sadrži i dodatak soli, što nije dobro za osobe sa problemima srca ili visokim krvnim pritiskom.

Na kraju, važno je naglasiti da je presudan celokupan način ishrane. Uravnotežena ishrana i raznovrsnost daleko su važniji od pojedinačnih namirnica.