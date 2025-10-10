Istorijska promena u svetu mode: "Vog" prestaje da prikazuje krzno, a ova odluka menja mnogo toga

Prestižni modni magazin "Vog" više neće promovisati krzno.

U svetu mode desio se trenutak koji bi mogao da uđe u istoriju. Prestižni modni magazin "Vog", jedan od najuticajnijih autoriteta stila, objavio je da u svojim uredničkim sadržajima i reklamama više neće promovisati životinjsko krzno.

Ova odluka potvrđena je u ažuriranim smernicama matične kompanije "Kondi Nast" (Condé Nast), objavljenim na zvaničnom sajtu. Iako nova pravila predviđaju određene izuzetke - na primer za proizvode povezane sa tradicijama domorodačkih zajednica - promena je jasan signal čitavoj modnoj industriji.

Odluka "Kondi Nasta" ne odnosi se samo na "Vog", već i na druge prestižne naslove u okviru kompanije, poput "Njujorkera" (The New Yorker), "Veniti fera" (Vanity Fair) i "Dži Kjua" (GQ). Ipak, upravo za "Vog", koji je više od jednog veka simbol mode, odricanje od krzna ima posebno značenje.

Magazin je decenijama oblikovao modne ukuse i promovisao luksuz, uključujući i krzna, nekada simbol statusa i elegancije. Sada, čini se, krzno definitivno odlazi u prošlost, barem u vodećim medijima.

Portparol "Kondi Nasta" objasnio je za "Si-En-En" da "njihove vrednosti i smernice već godinama odražavaju ovaj stav". Da li to znači da odluka nije revolucija, već samo formalnost? Možda, ali jedno je sigurno. "Vog" ulazi u novu eru.

Moda protiv etike

Popularnost krzna poslednjih godina znatno je opala. Brojne luksuzne kuće - među njima "Guči", "Prada", "Versaće" i "Majkl Kors", ranije su izbacile krzno iz svojih kolekcija.

Pored toga, uzgoj životinja radi krzna zabranjen je u mnogim zemljama, poput Velike Britanije, Austrije, Italije i Norveške. Izrael je 2021. otišao i korak dalje. Postao je prva zemlja koja je zabranila prodaju novog krzna.

Ipak, moda je poznata po svojim iznenađenjima. Tokom 2024. godine na TikTok-u je "eksplodirao" trend inspirisan estetikom "suprugama mafijaša", koji je ponovo probudio interesovanje za krzna. "Vog" nije ostao nem na ovaj fenomen, objavljujući tekstove o etičnim aspektima povratka krzna.

, glasio je jedan od naslova. "Da li je danas društveno prihvatljivo nositi starinska krzna?", pitali su drugi.

Ana Vintur i kontroverze oko krzna

Nemoguće je govoriti o "Vogu" bez pomena Ane Vintur, legendarne glavne urednice magazina, koja je decenijama bila njegovo zaštitno lice. Vinturova, poznata po ljubavi prema krznu, često je bila meta kritika aktivista za prava životinja.

U intervjuu za "Si-En-En" 2019. godine odbila je da osudi industriju krzna, tvrdeći da je "veštačko krzno ekološki štetnije od pravog". Smatrala je da je na brendovima da odluče hoće li poštovati etičke standarde. Danas, međutim, "Vog" jasno poručuje - vreme krzna je prošlo.