Vreme je da ponovo cenite ovo jelo: Deluje kao "balzam" za creva i podržava imunitet

Autor Tamara Veličković
Supe su odavno popularne kao obrok koji greje, naročito u hladnijim danima.

Corba za imunitet i crijeva Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Stručnjaci naglašavaju da supe mogu da imaju pozitivan uticaj na zdravlje creva i imunitet. Pravilno odabrani sastojci, poput povrća bogatog vlaknima, prebiotika ili bujona od kostiju, čine supu ne samo zasitnim, već i zdravim izborom. Bilo da je u pitanju paradajz čorba, pileća supa ili bilo koja druga, nutricionisti često ističu mnoge zdravstvene koristi od njenog konzumiranja.

"Jesen je savršen period za uživanje u supama iz više razloga. Kako temperature padaju, mnogi od nas žude za toplijim obrocima. Supe su takođe odličan način da unesemo dosta povrća i sastojaka koji podržavaju imunitet, što je ključno u sezoni prehlada i gripa. Na kraju, supe pomažu i u hidraciji, što može biti važno jer unos vode često opada tokom hladnijih meseci", kaže dijetetičarka Ejmi Dejvis, osnivačica The Balanced Dietitian.

Kako supa utiče na zdravlje creva?

Čak i nesvesno, dok jedemo supu, unosimo mnoštvo vitamina, minerala i hranljivih materija.

Izvor: prt scr / yt/ Готовим с Оксаной Пашко

"Supa bogata povrćem može da podrži zdravlje creva zahvaljujući visokom sadržaju vlakana. Takođe, može biti dobar izvor prebiotika iz namirnica poput luka, belog luka ili mladog luka. Zbog visokog sadržaja tečnosti, supe pomažu hidraciji i olakšavaju varenje", objašnjava Dejvis.

Prednost je i u tome što supe, iako lagane za stomak, obezbeđuju dovoljno hranljivih materija da ostave osećaj sitosti, što mnoge druge namirnice ne mogu da ponude. Ako se borimo s probavnim tegobama ili nedostatkom hranljivih materija, češće konzumiranje supe može da bude pravo rešenje.

"Odlične opcije koje prijaju crevima su supa od povrća, pileća supa, supa sa celerom, belim lukom i šargarepom", kaže dijetetičarka.

Tagovi

supa crijeva imunitet

