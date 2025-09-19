Fotografija zaludela mreže, svi vide svinju ali istina je drugačija: Optička iluzija će vas ostaviti bez teksta

Slika je izazvala pometnju na društvenim mrežama, posebno među korisnicima Reddita, koji pokušavaju da shvate šta se zapravo nalazi na fotografiji

Izvor: Printscreen reddit

Slika objavljena na popularnom podforumu Confusing Perspective na Reddit za kratko vreme sakupila je na stotine komentara. Većina korisnika priznaje da ih je fotografija zbunila, dok neki tvrde da su je satima gledali pre nego što su shvatili šta vide.

Na prvi pogled, mnogima deluje da je u pitanju svinja. Ipak, istina je potpuno drugačija i upravo to je razlog zašto je ova slika postala viralna. Ljudi ne mogu da veruju kada saznaju šta se zapravo krije na fotografiji, prenosi The Sun.

Pogledate:

Na prvi pogled, zbog boje i tamnih mrlja na krupnijem telu, mnogi su pomislili da je fotografisana svinja. Ali, detaljnijim posmatranjem mogu se primetiti sitnice koje odaju istinu - posebno oči i rep.

Jedan korisnik je napisao: "Napokon jedna fotografija koja me stvarno zbunila. Bio sam apsolutno siguran da je svinja". Drugi je dodao: "Ova iluzija je odlična, nisam mogao da prestanem da gledam".

Mačka se dobro kamuflirala

Ako i vama fotografija zadaje muke, niste jedini! Rešenje je jednostavno - životinja na slici nije svinja, već mačka.

Detalji poput repa i položaja glave otkrivaju pravu istinu. Jedan od komentara sve objašnjava: "Rep je tamne boje i teško ga je primetiti. Tamna mrlja prekriva levi deo glave, a mačka u tom trenutku njuši nešto na zemlji, pa izgleda potpuno drugačije".

Ova optička iluzija još jednom pokazuje koliko ljudski mozak lako može da se prevari i zašto slične fotografije redovno osvajaju internet.