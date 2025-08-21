Prvi robot na svetu sa matericom: Omogućava nošenje ploda i porođaj bez učešća žene?

U Kini se intenzivno radi na prvom humanoidnom robotu na svetu opremljenom veštačkom matericom.

Izvor: Pudu Robotics

Uređaj, koji je razvijen od strane dr Džanga Kifenga iz kompanije Kaiwa Technology, trebalo bi da omogući nošenje ploda tokom deset meseci i "porođaj" bez učešća žene. Prvi primerci trebalo bi da budu dostupni za prodaju već naredne godine.

Prema tvorcima, trudnički robot može potpuno da promeni pristup majčinstvu i rešavanju problema neplodnosti. Tehnologija izaziva i oduševljenje, ali i ozbiljne zabrinutosti u vezi sa etičkim i pravnim pitanjima. Na društvenim mrežama i forumima pojavljuju se brojni komentari u kojima internet korisnici izražavaju i nadu, ali i kritiku prema ovom novom rešenju.

Koncepcija trudničkog robota

Osnivač Kaiwa Technology, dr Džang Kifeng, ističe da robot nije inkubator, već humanoidni uređaj sa matericom koji može da reprodukuje ceo proces od začeća do rođenja deteta. Ključni element projekta je tehnologija veštačke materice, ispunjene posebnim plinom amnionske tečnosti, koji obezbeđuje hranljive materije putem specijalnog kanala.

I dalje ostaje mnogo nejasnih pitanja, poput načina oplodnje jajne ćelije i spermatozoida, kao i tehničkih aspekata samog porođaja. Dr Kifeng je naveo da je kompanija vodila razgovore sa vlastima provincije Guangdong i predstavila predloge u vezi sa politikom i zakonodavstvom kako bi odgovorila na društvene zabrinutosti.

Cena trudničkog robota

Prototip robota trebalo bi da bude dostupan za prodaju već naredne godine. Cena uređaja je postavljena na oko 100.000 juana, što je približno 14.000 dolara. To je znatno manje od troška iznajmljivanja surogat majke u Americi, koji može da dostigne i do 200.000 dolara.

Reakcije na inovaciju

Kao odgovor na objavljeni intervju sa dr Kifengom, korisnici društvenih mreža imali su krajnje različita mišljenja. Nekima tehnologija daje nadu osobama koje se suočavaju sa neplodnošću i koje nisu imale uspeha nakon više pokušaja veštačke oplodnje. Drugi su ukazivali na etičke kontroverze, ističući da rođenje deteta bez kontakta sa majkom može da bude protivno ljudskoj etici.

Uvođenje trudničkog robota na tržište može da pokrene široku debatu o budućnosti roditeljstva, medicine i granicama tehnologije. Uprkos brojnim pitanjima i sumnjama, projekat izaziva veliko interesovanje i u Kini, ali i širom sveta.