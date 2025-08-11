"Nemam pojma šta se desilo": Kroz smeh pokazao jezivu kožu posle letovanja, ovo može da bude opasno po život

Nakon što je jedan muškarac pokazao kako mu izgleda koža posle letovanja, doktor je poslao hitno upozorenje svima koji primete promene iz predstojećeg snimka.

Izvor: YouTube/POV freedom/printscreen/Instagram/doctormyro/printscreen

"Imam najčudniju kožu na nozi. Sa jedne strane je normalna, ali sa druge kao da mi je reptilska - sjajna, glatka, bez dlaka. Nemam pojma zašto je to tako, stvarno ne razumem", rekao je jedan muškarac u snimku koji je dospeo i do doktora Majra Figure.

Opušteni ton kojim je muškarac opisao svoje promene, bio je razlog zbog kojeg se doktor odmah oglasio.

"Ako imate ovakav problem, vrlo je moguće da postoji začepljenje krvnih sudova u jednoj ili obe noge. To blokira dotok krvi do tkiva, zbog čega folikuli dlaka odumiru, a masno tkivo se smanjuje. Zato koža dobija taj neobičan, sjajni izgled bez dlaka", rekao je doktor.

Lekar je dodao da ova promena kože nije samo kozmetički problem.

"Najveći rizik je što naslage koje uzrokuju ovu blokadu, mogu da se stvarau i u drugim delovima tela, uključujući srce i mozak. To može da dovede do srčanog udara ili moždanog udara, koji mogu da nastupe iznenada i budu opasni po život.

Zato je jako važno da svi koji primete ovakve simptome, odmah potraže lekarsku pomoć. Ne ignorišite promene na koži, jer one mogu da budu znak ozbiljnih zdravstvenih problema koji zahtevaju hitnu dijagnozu i lečenje", rekao je doktor.