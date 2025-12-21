Objesio se poznati holivudski zavodnik: Odmah otvorena istraga, policija dobila misteriozan poziv

Rensoun je karijeru započeo početkom 2000-ih godina.

Izvor: Robyn BECK / AFP / Profimedia

Džejms Rensoun (46), glumac najpoznatiji po ulozi u hit-seriji "The Wire", preminuo je, a prema navodima sudskog patologa, uzrok smrti je samoubistvo.

TMZ je nezavisno potvrdio da je glumac preminuo u petak, dok je na zvaničnom sajtu sudsko-medicinske službe kao način smrti navedeno samoubistvo vješanjem. Takođe je potvrđeno da je Policijska uprava Los Anđelesa reagovala po pozivu u jednoj rezidenciji, gdje su policijski službenici obavili uviđaj i sačinili izvještaj o smrti, a sumnja na krivično djelo nije utvrđena.

Rensoun je karijeru započeo početkom 2000-ih godina, pojavljujući se u manjim ulogama u televizijskim serijama "Ed" i "Third Watch", prije nego što je dobio ulogu koja mu je donijela prepoznatljivost u seriji "The Wire".

Džejms je tumačio lik Zigija Sobotke, lučkog radnika i gangstera, u svih 12 epizoda druge sezone serije. Njegova gluma naišla je na veliko priznanje kritike, a brojni fanovi na internetu isticali su da im je upravo on jedan od omiljenih likova u seriji "The Wire".