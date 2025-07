"TikTok Pretty" uzima maha: Ovo je odgovor na pitanje zašto muškarce privlače hiljade istih djevojaka sa mreža

Novi trend po imenu TikTok Pretty nije samo trend koji postavlja algoritam. Ispostavilo se da može da nam diktira ko će nam se dopasti.

Izvor: Instagram/printscreen

Još 2019. godine novinarka Džaja Tolentino je u svom eseju "Doba lica sa društvenih mreža" opisala fenomen tipizacije ženske ljepote u digitalnom dobu. Danas, kada je TikTok postao glavna vizuelna platforma i potisnuo sve druge mreže, ovaj trend je dostigao vrhunac. Algoritmi masovno promovišu djevojke koje imaju potpuno identičan izgled: pune usne, lutkaste crte lica, blistavu kožu, uzak struk i zavodljiv pogled u kameru.

Ovaj trend dobio je ime TikTok Pretty, postao je nova "valuta želje", a muška publika masovno podleže tom idealu. Zašto se to dešava?

Odgovor leži u složenom spoju tehnologije, neurologije i društvene psihologije. Tolentino je primijetila da su društvene mreže kreirale lice po uzoru na slavne osobe - porodicu Kardašijan, Belu Hadid i anime likove. Dok je nekada ideal ljepote bio statičan, kao savršeni selfi, djevojke koje pripadaju TikTok Pretty tipu sada se kreću, igraju, namiguju u kameru i time stvaraju snažnu iluziju interakcije sa gledaocem.

Neurolozi odavno znaju da mozak jače reaguje na pokret i direktan kontakt očima nego na statičnu sliku. Algoritmi TikTok-a to kao da znaju - korisnicima stalno preporučuju savršene "oživljene lutke".

Ljepota na TikTok-u postala je čist algoritamski proizvod. Kako Tolentino kaže: "Što češće vidimo jedan te isti tip lica, to nam on više izgleda ispravno". Algoritam prepoznaje koji video duže zadržava pažnju gledalaca, djevojke sa "pravim" crtama lica dobijaju više pregleda, a ostale ih imitiraju ne bi li i same završile u preporukama. Rezultat?

Sve počinju da izgledaju isto, jer ih algoritam inače neće ni primijetiti.

Tipičan primjer je trend "clean girl aesthetic", koji je trebalo da promoviše prirodnu ljepotu, ali su djevojke do tog izgleda dolazile pomoću pudera, bronzera, hajlajtera i precizno iscrtane konture usana. Čak je i "prirodnost" na TikTok-u postala još jedna digitalna iluzija.

Tolentino je istakla da ta lica djeluju "nestvarno, ali savršeno". TikTok Pretty djevojke ne stare zahvaljujući filterima, njihov sadržaj je 99 odsto pozitivan, a ne traže nikakvu emotivnu uključenost.

Za muškarce, to su idealni odnosi bez obaveza - aplikaciju mogu da zatvore kad god požele i time ih "isključe". Ipak, ta iluzija ima svoju cijenu: što više živimo u digitalnom svijetu, to on više utiče na naša očekivanja od stvarnog života. Sve više djevojaka objavljuje snimke u kojima pozivaju da se ne koriste filteri jer brišu realnu predstavu o izgledu i ruše samopouzdanje.

Slika na telefonu i ona u ogledalu često se razlikuju, pa mnoge biraju drugi put - plastične operacije. Mnogima je porodica Kardašijan uzor idealne spoljašnjosti, porodica poznata po brojnim kozmetičkim i hirurškim zahvatima. Tako je nastao i pojam "efekat Kardašijan". Sve više žena se odlučuje za zahvate jer ih je ta porodica učinila popularnim.

TikTok Pretty nije bezazleni trend, već nova faza u oblikovanju standarda ženske ljepote. Svijet ide ka tome da algoritmi ne određuju samo šta ćemo vidjeti, već i šta (ko) će nam se dopasti.

Zato je važno da smanjimo korišćenje filtera, da prihvatimo svoj izgled i težimo zdravoj i negovanoj ljepoti pomoću pravilne ishrane, dobrog režima, kvalitetne njege i ljudi koji nas vole i kojima se sviđamo takvi kakvi jesmo - a ne samo zbog trenda na društvenim mrežama.