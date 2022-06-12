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TUŠIRANJE HRVATSKE NAVIJAČICE POKIDALO INSTAGRAM: Ivana ušla u kupatilo i uključila kameru - pokazala šta radi! 0

TUŠIRANJE HRVATSKE NAVIJAČICE POKIDALO INSTAGRAM: Ivana ušla u kupatilo i uključila kameru - pokazala šta radi!

Autor Anđela Pešić Izvor mondo.rs
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Ivana Knol raspametila pratioce

brzo tusiranje ivane knol Izvor: Instagram/knolldoll

Hrvatska manekenka i najpoznatija navijačica Ivana Knol, svakodnevno časti pratioce pogledima na njeno izvajano tijelo, ali i egzotične i ekskluzivne lokacije na kojima boravi.

Snimala se na Koačeli i Superbolu, ali mnogi su složni da je najbolji klip nastao u njenom kupatilu.

Ivana je pokazala kako izgleda njeno "brzo tuširanje", ali i koliko je vješta u trbušnom plesu.

Pogledajte ples:

 I Ivanine najbolje fotke:

 Iz Amerike je objavila fotke sa striptiza:

 Ovako joj stoji kupaći:

 Uživancija na jahti:

 I uloga u seriji:

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Ivana Knol

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